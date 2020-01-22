几年前一部《三生三世十里桃花》成为了爆款剧，大家都知道这部仙侠剧是根据同名IP小说改编而来，而这本小说的姊妹篇三生三世枕上书在《三生三世十里桃花》爆红之后也被观众们催着赶紧改编开拍。近日，早已拍摄完成的 《 枕上书》已 经官 宣播出日期，可谓是看点连连，那么观众们最期待的看点有哪些呢？

1、超级IP改编备受期待

《三生三世枕上书》原本就是一部很受欢迎的网络小说，原著粉丝们也希望看看自己心目中的原著小说被拍成电视剧之后会是什么样子。《枕上书 》 可 以说 自带粉丝，不愁没有观众。

2、《三生三世十里桃花》恋情延续

《三生三世十里桃花》这部剧大火，里面的爱情主线是白浅与夜华，而很多其他的感情线都被忽视了，比如说成玉公主与连宋的爱情故事不过是一笔带过，但是这些戏份会在《枕上书》中上演，满足观众们的好奇心。

3、迪丽热巴VS高伟光搭档组合

在《三生三世十里桃花》中迪丽热巴与高伟光在饰演的白凤九与东华帝君受到了很多观众的认可，二人近几年名气也越来越大，二人再次组CP出演同样的角色，怎能不受期待呢？

4、虐恋剧情继续上演

既然是三生三世的恋情，那一定少不了虐恋，而这样的剧情往往是最牵动人心的，想必大家要被虐的肝疼了。

5、配角也精彩

这次《枕上书》可以说请来了不少的大咖，除了迪丽热巴与高伟光之外，配角阵容很受期待，比如说陈楚河、郭品超等都有很重的戏份，相信表现一定不会逊色。

6、白浅的客串