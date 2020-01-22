21日下午，《令人心动的offer》里的实习生蔡昆廷郭旭晒出合影官宣恋情，更是在粉丝群里感谢大家的祝福，令大家感叹：兰廷集旭szd。

其实有很多明星是因为参加综艺节目而相恋，今天就来盘点因参加综艺节目相恋的八对明星，看看哪对最幸福？

1、张馨予与何捷

当时张馨予参加了一档关于训练的综艺节目《奇兵神犬》，然后何捷的话是在里面做教官，在节目当中何捷对她就是一直夸奖，说这个女孩子很努力很吃苦，还曾经亲手帮她剪过头发，两个人现在已经结婚了，还拥有了自己爱情的结晶。

2、钟丽缇与张伦硕

这一对是姐弟恋，因为参加《如果爱》而认识，但是两个人在一起十分幸福，更是经常高调秀恩爱。

3、颖儿与付辛博

这一对也是因为参加《如果爱》节目而在一起的，两人已经结婚并且生了孩子，更是大办了婚礼。

4、郭碧婷与向佐

郭碧婷和向佐是因为参加《最美的时光》而相认相恋，如今两个人也已经步入了婚姻的殿堂。

5、陈小芸与于小彤

这一对也是姐弟恋，两个人曾经一起参加过《超新星全运会》，想必也是因为参加共同节目而认识的。

6、奚梦瑶与何猷君

刚刚生子的何猷君和奚梦瑶因为《爱的时差》而相知相恋，如今更是添了爱的结晶，可以说是十分幸福了。

7、陈乔恩与艾伦

这一对其实也刚官宣不久，因为参加《女儿们的恋爱》而在一起，不知道这对会不会修成正果呢？

8、郑爽与张恒

郑爽和张恒现在已经分手了，而且还闹得不可开交，据悉，两个人是因为《这就是铁甲》而相识，而张恒正是这档节目的赛事总监。



