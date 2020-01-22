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盘点八大美女明星的蜜桃妆，看看谁最迷人？

(2020-01-22 09:39:55)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，JENNIE在拍摄二月刊《W Korea》，化了一个清淡自然的蜜桃系裸妆，整个人又粉又嫩。素美的底妆下，以融入皮肤的淡淡腮红与啫喱唇妆为主，你是不是get 到了小姐姐的颜值？

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

其实也有很多女明星也喜欢化蜜桃妆，现在春天也快到了，下面我们一起来盘点八大美女明星的蜜桃妆，看看谁最迷人？

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

1、杨超越

超越妹妹在别人眼中大多是很清纯的形象，而像这个 蜜桃妆，更显得整个人越发可爱，仿佛邻家妹妹。

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

2、刘亦菲

天仙的颜值真的不用说了，再加上这个蜜桃妆，整个人显得十分清纯可人，太好看了吧。

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

3、关晓彤

国民闺女关晓彤也曾经晒过自己的蜜桃妆，还被网友吐槽撞脸泫雅。

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

4、Angelababy

Baby的颜值真的很可以，而她的这一款蜜桃 妆却一改以往的清纯形象，反而多了些贵气。

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

5、iu

iu是韩国的女明星，虽然对她没有那么了解，但一看她的脸蛋，就是那种无攻击，很美好的女生。扮上水蜜桃的妆容后，她的肤色很粉嫩、很清透，嘴唇又是那么粉嫩，真是太惹人喜欢了。

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

6、宋雨绮

宋雨绮很喜欢水蜜桃一般的妆容，和她的脸蛋搭配在一起，不要太完美哦。

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

7、金晨

在2019年的世园会闭幕式，金晨头戴花冠缓缓亮相，十足的小仙女本人呀！蜜桃妆精致又温暖，薄纱长裙的设计显得肩颈线条更纤细了。

女星的蜜桃妆谁最迷人？宋慧乔第八，刘亦菲第二，杨超越排第几？

8、宋慧乔

如果熟悉宋慧乔，那你一定知道她的妆容也是十分吸引人的，蜜桃妆显得她整个人俏皮又可爱。

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