台湾有些男团组合曾红极一时，比如飞轮海、5566等。吴奇隆、苏有朋等三人组成的小虎队在内地的知名度很高。不过由于各种原因，近些年一些组合解散了。大家还记得台湾男团可米小子吗？当年这个组合还是挺红的。

近日，该组合曾经的团员许君豪再度受关注。许君豪曾是可米小子组合的主唱。他还参演过《篮球火》等影视剧。如今再看许君豪当年的照片，他真的是挺阳光帅气的。据报道，许君豪很早就退出演艺圈跟他家人有一定关系。

许君豪的家人曾表示不希望他在娱乐圈发展。后来许君豪退圈，继续追求学业。他甚至考了内地的大学。如今许君豪在内地发展自己的事业。40岁的他可以说是一位“蓉漂”了。他考有相关执照，然后在四川开诊所，当牙医。

很多网友在看了许君豪的近照后评论说，许君豪好帅呀！他堪称是最帅牙医了。许君豪转型很成功，许多网友称赞说他是娱乐圈成功转型的典范了。40岁的许君豪虽然不红，但他却是一位口碑不错的牙医，他的事业发展得挺红火的。