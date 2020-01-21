近日，林允儿在澳门点菜时全程用中文沟通，而且全程没有阻碍，顺利完成了点菜，不愧是通过汉语考试的人啊。不仅人长得好看，而且还那么认真地学习中文，这对于路人来说也是很有好感的，小姐姐也太棒了吧。

说起外国明星，很多人都会觉得他们中文不好，那你可就错了，今天就来盘点一下中文说得很溜的十大外国明星，看看你最佩服谁？

1、吴亦凡

说起吴亦凡，很多人都认识，他不仅是歌手，还是一名演员，而且他是加拿大人。

2、秋瓷炫

因为《回家的诱惑》而被很多人熟知的秋瓷炫是一名韩国人，现在也嫁给于晓光了，中文虽然说得不是特别溜，但也在渐渐进步。

3、MIKE

披拉·尼迪裴善官（Mike），1989年12月19日出生，泰国男歌手、演员，毕业于朱拉隆功大学，11岁就进入娱乐圈了。

4、金城武

说到这个话题怎么可以少得了大帅哥金城武，这个出生于台湾的中日混血美男，不仅是歌手，还是一名演员。

5、张娜拉

韩国女演员张娜拉也是中文说得很好的人，但是因为她曾经说到自己一没钱就会去中国而被网友抨击说是来中国圈钱。

6、福原爱

福原爱是日本乒乓球运动员，2000年成为历史上年龄最小的日本国家队成员。2004年参加雅典奥运会，是日本历史上参加奥运会年龄最小的选手。

7、矢野浩二

日本演员矢野浩二也是在中国发展的日本籍演员和主持人，还曾经在《天天向上》担任主持人。

8、松峰莉璃

松峰莉璃是一位日本女演员，在中国呆了二十年，还嫁给了中国丈夫，也算是半个中国人了。

9、梦丽

俄罗斯女演员梦丽，在2010年参演《巴黎宝贝》而进入娱乐圈，并出演了《热血长安》、《冷恋时代》等。

10、金小鱼