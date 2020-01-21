每次春晚卫视明星阵容宣布，都是一场粉丝的狂欢，通过各大卫视可以看到爱豆，这也决定了每个卫视的收视率。所以可以说，各大卫视都为了收视率各种血拼啊。下面我们一起来揭秘2020年各大卫视春晚明星阵容，看看哪家最强悍？

1、湖南卫视

湖南卫视一直都是牢牢位于收视率前列。而最近，湖南卫视春节联欢晚会节目单正式出炉：李宇春压轴献唱《给女孩》，王一博变魔术，蔡徐坤再唱《重生》，田震复出首秀搭档毛阿敏，郑云龙阿云嘎合唱……看点连连，你期待谁？

2、江苏卫视

近日，江苏卫视官宣了春晚阵容，阵容强大，有范丞丞、郑云龙、刘宇宁、欧阳娜娜、赵露思和还有众多小品大咖们的加盟，你最期待谁呢？

3、北京卫视

有不少人都说这次北京卫视可谓是阵容强大了。不仅有当红小花杨紫的加盟，还有郑爽一家人的同台演出，更不论新晋明星肖战的加盟了，一定又会引得无数少女犯花痴吧！让我们多多期待吧！

4、安徽卫视

安徽卫视这次是老戏骨聚集。之前，在安徽卫视春晚后台，成龙、吴京新春再相聚，好友相见甚是亲切，台下热聊正嗨，还不忘拉上谢楠一起合影，不知道春晚现场两人会不会有同台表演呢？

5、东方卫视

东方卫视几次春晚办下来，也是流量不小，每次都能抓住人的眼球，而这次，不仅有德云双将来给大家带来欢乐，还有当红演员朱一龙加入，前几次收视情况可以看出，朱一龙人气十分旺，也给大家带来了很多精彩表现，不知这次他又会给观众带来什么惊喜呢？

6、 辽宁卫视