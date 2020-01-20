香港女星陈法蓉在内地的知名度挺高的，她和蔡少芬是好友。去年蔡少芬三胎得子，而52岁的陈法蓉至今未婚。近日，陈法蓉近照曝光，与她同框的还有女演员梁琤。梁琤也因此再度受到关注。梁琤的状态可以说是好得让人羡慕。

看梁琤的照片，真的很难看出她是一位50岁的女人。许多网友评论说梁琤也是一位冻龄女神啊！年轻时候的梁琤可是一位美女，她21岁的时候参加过亚洲小姐选美，但遗憾落选。后来她转战荧屏，结果一影成名。

梁琤曾被视为很有前途的“打女”，她在《南龙北凤》等武打片中都有相当精彩的表演。梁琤很上镜，她不管是演古装片还是现代片都很好看。很多网友有看过古装剧《金枝欲孽》吧？梁琤也有参演该剧，她演的是福雅。

当年梁琤还曾凭借《金枝欲孽》获得飞跃进步女艺员奖。后来梁琤在当红时为父淡出演艺圈，原来那时她父亲得了重病。梁琤很孝顺，她爸妈一共生了6个孩子。梁琤拍戏挣了钱还会给姐姐、弟弟和妹妹花。梁琤挺不容易的。

50岁的梁琤至今未婚。据报道，她曾表示她恐婚。梁琤的身材保持得很好，她有时会在微博晒出她练瑜伽的照片。梁琤还喜欢旅游。虽然有网友觉得她未婚的事情挺让人唏嘘的，但看她的微博，感觉她生活得挺充实的。你喜欢梁琤吗？



