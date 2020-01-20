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盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，你最喜欢谁？

(2020-01-20 12:53:11)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，由胡一天、陈哲远、梁洁主演，改编自古龙同名小说的古装武侠剧《绝代双骄》正在热播，引起网友热议。作为经典武侠剧，《绝代双骄》翻拍的次数十分之多，每次都能引起观众们的热烈讨论。而每次翻拍，剧中都会有让人过目难忘的各大美女，这次也不例外。那么，接下来就让我们来盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，看看你最喜欢谁？

盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，你最喜欢谁？

1、梁洁

梁洁妹子的古装扮相一直都让观众赞不绝口，这次饰演的“苏樱”也是一袭白衣，仙气脱俗，让人过目不忘，所以尽管还没出场，但已经让观众很期待了。

盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，你最喜欢谁？

2、梁婧娴

梁婧娴小姐姐这次在《绝代双骄》里饰演外柔内刚却优柔寡断的“铁心兰”，跟小鱼儿与花无缺两位男主有着理不清的三角恋关系，是推动剧情发展的重要人物。

盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，你最喜欢谁？

3、毛林林

剧中的终极反派，移花宫的大宫主“邀月”，由演员毛林林饰演，她原本是清冷卓越的真女神，却因爱生恨，一心酝酿复仇大计，让小鱼儿与花无缺兄弟自相残杀，最终自食其果。

盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，你最喜欢谁？

4、赵樱子

赵樱子在剧中饰演小鱼儿与花无缺的母亲“花月奴”，她善良深情，温柔聪慧，是唯一走进“天下第一美男子”江枫心中的女子，也为了江枫自杀而亡，不可谓不刚烈。

盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，你最喜欢谁？

5、孟丽

演员孟丽饰演的移花宫二宫主“怜星”，亦是剧中的重要角色，她的容貌气质不亚于姐姐邀月，是风华绝代的美人，也同样钟情于江枫，却不似姐姐邀月那般冷漠无情，反倒救下了双骄。

盘点《绝代双骄》中的六大美女演员，你最喜欢谁？

6、王禛

王禛小姐姐饰演俏皮活泼的“张菁”一角，人称“小仙女”，喜欢穿火红装束，性格泼辣，英姿飒爽，不得不说，确实给观众留下了深刻印象。

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