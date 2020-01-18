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2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

(2020-01-18 17:15:01)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

每年的春节档都是诸多电影争相上映夺取票房的好时候，大量的电影会在春节期间上映，今年也不例外。而春节电影的预售模式已经开启，据说会有十部电影在春节期间上映，那么都是哪十部电影在2020年春节期间前来角逐票房呢？下面我们就来盘点即将上映的十部春节档电影，你最想看哪一部？

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

1、《囧妈》

徐峥的囧系列电影已经上映两部了，这次徐峥带着该系列的第三部强势回归，看来是要大战一番了，有了前两部的票房成功，这一部票房应该也不会低。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

2、《唐人街探案3》

陈思诚的《唐人街探案》系列电影第三部也准备在春节上映，前面两部都是口碑票房双丰收，相信第三部也不会太差。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

3、《姜子牙》

姜子牙是一部动画电影，也是电影《哪吒之魔童降世》的续集。2019年《哪吒之魔童降世》硬是成为了票房黑马，同一制作班底制作出来的姜子牙期待值还是很高的。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

4、《急先锋》

年过六十的成龙大哥还在拍动作戏，这次他带着急先锋这部电影挑战春节档，还有小鲜肉杨洋的加盟，一定不能错过。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

5、《夺冠》

1月18日，电影《中国女排》更名《夺冠》，并在零点正式开启预售。巩俐作为影视圈大姐大已经很长时间没拍戏了，这次参与了电影《夺冠》的拍摄，这部电影由名导陈可辛导演，巩俐、黄渤等实力派出演，一定很有看点。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

6、《紧急救援》

林超贤再次携手彭于晏拍摄了超然大片紧急救援，之前的《红海行动》与《湄公河行动》都证明了林超贤的成功，这一次紧急救援会带来全新的故事，大家拭目以待吧。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

7、《大红包》

春节期间喜剧片汇集，这次在2020年春节档上线的喜剧片还有包贝尔主演的《大红包》。不知道在如此多喜剧片的春节档，这部喜剧片是否能突出重围。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

8、《熊出没之狂野大陆》

过年期间小朋友也要去看电影，熊出没如期而至，今年的《熊出没之狂野大陆》一定会吸引大量小朋友去电影院观影。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

9、《金禅降魔》

如果喜欢看古装玄幻电影的话，可以在春节期间去电影院观看《金禅降魔》这部电影，这部电影也会在大年初一上映。

2020年春节即将上映的十部电影，你最期待哪一部？

10、《源·彩虹》

《源·彩虹》是吴磊与陈乔恩主演的电影，讲述的是三个不同家庭的故事。不知道在竞争激烈的春节这部电影能否获得好的票房成绩。


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