加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,395,996
  • 关注人气：209,176
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

(2020-01-18 17:01:24)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星们除了本身受到关注度的同时，他们的家人也经常会受到关注。不少明星会将自己的家人保护的很好，很少见到他们曝光。但是偶尔不少明星与兄弟姐妹们和合照也会出现在网络上，引起一阵热议。尤其是很多男明星与亲兄弟合照的曝光会有些令人惊讶，因为不少男明星的兄弟们颜值也不差，那接下来就盘点与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

1、陈飞宇

陈飞宇如今是圈内上升势头很高的小鲜肉，但是陈飞宇的哥哥陈雨昂却鲜少露面，近日网上曝光了一张陈飞宇与陈雨昂兄弟两人的合照，原来陈雨昂也是高颜值的帅哥一枚，颜值一点不输陈飞宇。

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

2、王力宏

大家都知道王力宏家中是兄弟三人，网上也曾曝光过他与兄弟们的合照，虽然他的哥哥弟弟不如王力宏帅气，但却都是高学历的学霸，实在令人佩服。

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

3、费玉清

小哥费玉清眉清目秀，台湾著名主持人张菲却是一脸胡子的粗犷长相，但他们的确是是亲兄弟。二人站在一起的合照真的很难让人想象他们是亲兄弟。

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

4、马可

以一部《花千骨》走红娱乐圈的男演员马可竟然也有一个做演员的哥哥，他的哥哥叫做马赫，拍过不少戏，但名气没有弟弟马可大。从曝光的兄弟合照来看，马赫的颜值也不比弟弟马可低，也是型男一枚。

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

5、汤镇业

汤镇业与汤镇宗两兄弟是香港娱乐圈有名的明星兄弟，尽管现在兄弟二人年纪大了，但是年轻时二人可都是妥妥的小鲜肉，颜值都很高。

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

6、杨志刚

郭靖宇导演的作品中总少不了演员杨志刚的身影，原来两人竟然是亲兄弟。颜值相差的有点大，但打虎亲兄弟的模式还是很令人羡慕的。

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

7、胡兵

胡兵有一个做演员的哥哥叫做胡东，名气没有胡兵大，兄弟二人的照片曝光后大家还是一致决定胡兵颜值高一些。

与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

8、姜大卫

姜大卫年轻时可是娱乐圈出面的帅哥，他竟然与演员秦沛是亲兄弟，不仅如此，导演尔冬升也是他们的兄弟。三人都是娱乐圈明星，也都是高颜值，不过是不同姓而已。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇颜值才华兼备的女演员，21年前爱上知名导演，如今43岁恢复单身
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有