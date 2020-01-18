娱乐圈的明星们除了本身受到关注度的同时，他们的家人也经常会受到关注。不少明星会将自己的家人保护的很好，很少见到他们曝光。但是偶尔不少明星与兄弟姐妹们和合照也会出现在网络上，引起一阵热议。尤其是很多男明星与亲兄弟合照的曝光会有些令人惊讶，因为不少男明星的兄弟们颜值也不差，那接下来就盘点与亲兄弟合照曝光的八大男星，看看谁更帅气？

1、陈飞宇

陈飞宇如今是圈内上升势头很高的小鲜肉，但是陈飞宇的哥哥陈雨昂却鲜少露面，近日网上曝光了一张陈飞宇与陈雨昂兄弟两人的合照，原来陈雨昂也是高颜值的帅哥一枚，颜值一点不输陈飞宇。

2、王力宏

大家都知道王力宏家中是兄弟三人，网上也曾曝光过他与兄弟们的合照，虽然他的哥哥弟弟不如王力宏帅气，但却都是高学历的学霸，实在令人佩服。

3、费玉清

小哥费玉清眉清目秀，台湾著名主持人张菲却是一脸胡子的粗犷长相，但他们的确是是亲兄弟。二人站在一起的合照真的很难让人想象他们是亲兄弟。

4、马可

以一部《花千骨》走红娱乐圈的男演员马可竟然也有一个做演员的哥哥，他的哥哥叫做马赫，拍过不少戏，但名气没有弟弟马可大。从曝光的兄弟合照来看，马赫的颜值也不比弟弟马可低，也是型男一枚。

5、汤镇业

汤镇业与汤镇宗两兄弟是香港娱乐圈有名的明星兄弟，尽管现在兄弟二人年纪大了，但是年轻时二人可都是妥妥的小鲜肉，颜值都很高。

6、杨志刚

郭靖宇导演的作品中总少不了演员杨志刚的身影，原来两人竟然是亲兄弟。颜值相差的有点大，但打虎亲兄弟的模式还是很令人羡慕的。

7、胡兵

胡兵有一个做演员的哥哥叫做胡东，名气没有胡兵大，兄弟二人的照片曝光后大家还是一致决定胡兵颜值高一些。

8、姜大卫

姜大卫年轻时可是娱乐圈出面的帅哥，他竟然与演员秦沛是亲兄弟，不仅如此，导演尔冬升也是他们的兄弟。三人都是娱乐圈明星，也都是高颜值，不过是不同姓而已。