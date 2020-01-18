在娱乐圈内有很多明星恋爱多年，但是一直没有走进婚姻的殿堂，而可能在相恋多年之后这场感情就会走到尽头。最近香港著名舞台女演员焦媛对外宣布，自己与相恋21的男友高志森分手了，提到这段感情时，焦媛潸然泪下，看来对于这段感情她也有些不舍。

很多人对于焦媛并不熟悉，她是一名香港演员，但大多数时间并不是在出演影视剧，而是在出演舞台剧。相比于那些经常出现在荧幕中的香港演员来说，焦媛的人气的确是不高。但是从大学期间，焦媛便开始出演话剧了，多年的舞台经验让她成为了香港舞台剧圈知名的女演员。《少女梦》、《胡蝶春情》等话剧都十分有名，也让焦媛获屡次获奖。

焦媛是一名舞台剧演员，而他的男友高志森是一名导演，他们的工作常有交汇处，互相熟悉之后便传出了绯闻。1997年，他们之间的恋爱绯闻传出，但是高志森早有家室，所以焦媛被认为是插足高志森婚姻的第三者，当时受到了不少的非议。

焦媛与高志森相恋多年一直没有结婚，但是人前人后他们都是一副非常恩爱的样子。所以后来一度传出他们订婚准备走进婚姻殿堂的消息。但之后他们还是没能结婚。在他们恋爱的二十多年里，事业上他们相互配合扶持，感情上相互慰藉。即便是没有结婚，他们也让人十分羡慕。

但就是这样一对相伴走过多年的情侣，还是分手了。焦媛并没有透露具体分手的原因，只是说随着年龄增长，需求不同。只是说他们之间并没有第三者介入。希望43岁的她能及早走出阴影，走向舞台，找出最灿烂的自己。