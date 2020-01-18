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盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

(2020-01-18 11:01:01)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近来吴磊接受央视采访，称2019年春晚“首秀”后，自己成了全村人的骄傲，这番言辞让观众都不禁大笑，直言三石弟弟真是太可爱了。而现在小编来带大家盘点下成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

1、王宝强

王宝强可是一位土生土长的农村人了，凭借自己的努力从一个群演成为现在的大明星，从吃不饱饭到现在的身家过亿，不过一夜成名并没有王宝强忘本，回到老家后的依然帮着家里干农活做家务，真的是十分接地气了。

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

2、罗晋

罗晋和唐嫣一直是让人看好的一对明星夫妻，两个人虽然名气高，但是为人却非常的低调。罗晋曾带在唐嫣一起回老家过年，乡亲们甚至拉起条幅欢迎，可见罗晋人气不一般啊。

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

3、赵丽颖

赵丽颖也是农村出身，在纷繁复杂的娱乐圈，赵丽颖不但敬业而且还非常的能吃苦，如今已经成了炙手可热的了。不过赵丽颖回来家的时候也十分的接地气，还亲自摘玉米。

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

4、黄晓明

黄晓明，娱乐圈中著名的孝顺长辈、宠妻狂魔。这张照片是黄晓明回到姥姥家吃饺子的情形，看其表情吃的相当的香甜，就像一个大小伙一样，特别温顺，很讨老人的欢心。

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

5、沈梦辰

沈梦辰，我们怎么也不可能联想到在荧幕上一直乖巧甜美的她回到家乡后，就完全抛开偶像包袱干起了家务活，看着洗衣的架势真的不像没干过家务活的样子，估计沈梦辰从前在家也没少忙家务吧。

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

6、高圆圆

高圆圆、赵又廷，虽然两人都是普通打扮，穿着相当低调，但是站在乡邻的面前还是显得那么的与众不同，虽然表情亲切自然很接地气，但明星的气质还是在的。

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

7、易烊千玺

易烊千玺，估计是回乡的明星中最洒脱的一位了，戴口罩，还独自垂钓，乐的一个清净。而如今，他的演艺之路可以说是越走越远了。

 

盘点成为“全村骄傲”的八大明星，看看谁最接地气？

 

8、欧阳娜娜

欧阳娜娜是一位非常年轻的演员，虽然之前出演的电视剧被大家吐槽的一无是处，但是近两年来她在综艺中的表现却受到了很多人的喜爱，于是她的人气也就慢慢上涨了。最近她在网上晒出了自己回到江西老家祭祖的照片，看着非常的亲民。

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