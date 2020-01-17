最近，《青春有你2》的话题度可是一直有增无减，长时间的位于微博热搜榜上，不仅是因为节目请到了当红偶像蔡徐坤、Lisa来当导师，更是因为此次节目有许多选手在没成团出道前就自带流量，是节目中的热门选手。那么，接下来就让我们来盘点《青春有你2》中的八大热门选手，看看你最期待谁？

1、林小宅

官宣知名网红林小宅来参加《青春有你2》时，不少网友都大跌眼镜，毕竟她早已经有一位谈了多年的男朋友，当网红时还有不少黑料，完全不符合当一名女爱豆的要求，来参加节目也是很迷惑。

2、秦牛正威

秦牛正威的选手身份一经公布，可谓是带来了满满的话题度，毕竟她就是之前与吴亦凡传出绯闻的网红“鹿依luna”。其实她本来就是北电的学生，进入娱乐圈是难免的，只是需要拥有强大的心理才能走下去了。

3、许佳琪

SNH48成员许佳琪也是《青春有你2》的热门选手，她原先在团里就是舞蹈担当，也参演过一些热门电视剧，这次参加节目，想必事业会更上一层楼。

4、孔雪儿

孔雪儿之前就参加过韩国JYP组织的选秀节目，也曾作为“蜜蜂少女队”成员出道过，积攒下了许多粉丝，同样她的实力也不俗，是个优秀的女爱豆，看好她。

5、虞书欣

虞书欣之前在娱乐圈中一直是演员的身份，还参加过一些大大小小的综艺，也有了一些知名度，这次换了个爱豆身份，不知道她会给观众带来什么惊喜呢。

6、莫寒

同样是SNH48成员的莫寒，从公布的公式照来看显得格外的清纯可爱，之前在团里也是人气成员，还是全能型艺人，期待她的表现。

7、费沁源

SNH48成员费沁源，虽然也是节目中的热门选手，但她之前也被爆过私联粉丝，事业遭受到不小的打击，不知道这次会不会影响她的人气。

8、张楚寒

张楚寒之前就参加过《创造101》，虽然没有成团出道，但表现也不错，让不少观众记住了她，想必这次再参加选秀，会表演得更好吧。