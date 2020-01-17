说起孙兴这个演员，大家难免会觉得他有些可惜，因为他将一手好牌打得稀烂。明明挺好的一个演员，不但私人生活很混乱，最后竟然还染上了毒品，可以说彻底断送了自己作为演员的前程。其实更令人感到可惜的还有孙兴的妻子林美贞，她与孙兴的婚姻纠结了多年，如今的她终于选择放手，绝不回头。

林美贞在上个世纪90年代在台湾娱乐圈还是挺红的一位女明星，她身材好、颜值高，出演过很多电视剧。当年在大陆很火的《香帅传奇》中，林美贞饰演的就是楚留香身边的红颜知己苏蓉蓉。另外，林美贞还出演过很多其他电视剧，一时间也成为当时圈内的当红小花旦。

当时的孙兴在台湾已经很红了，演过不少的热门电视剧。但当时的孙兴已经是有家室的人了，而林美贞与他认识之后便有人爆出林美贞插足孙兴的婚姻，给二人带来了很不好的影响。最终孙兴与前妻离婚与林美贞结婚。

林美贞嫁给孙兴之后过了一段比较幸福的日子，二人还有了一个儿子。没想到二人结婚几年后，孙兴便出轨了。林美贞知道之后，对于这段婚姻失望透顶，于是便开始跟孙兴分居。而孙兴呢？自然是舍不得妻子与儿子，但是也舍不得外面的情人，便在两个女人之前周旋。后来孙兴因为吸毒被抓，林美贞作为妻子还是支持丈夫的，二人在孙兴的低谷期选择了复合。

可惜的是孙兴依旧没改花花公子的本性，不断有媒体爆出他与其他女子举止亲密的照片。而近期，46岁林美贞在接受采访的时候清楚地表态自己与孙兴正式分开，不会再回头了。而林美贞身边并不缺乏追求者，或许她会遇到更好的。