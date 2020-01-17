娱乐圈的明星们拥有很高的知名度，而那些电视、网络上经常出现的主持人们在观众们心目中也有很高的知名度，他们的去世会让观众们感到极为惋惜。近些年来去世的主持人还真是不少，下面一起来看看都有谁。

1、赵忠祥

今天，78岁著名主持人赵忠祥去世的消息可是刷爆了各大平台，陪伴着观众们度过了几十年的主持生涯，赵忠祥已经成为一代人的偶像，他的离世的确是很令人痛惜。

2、李咏

2018年，央视名嘴李咏因为罹患癌症而去世，曾经在电视上幽默、乐观的他给观众们带来了无数的欢笑。《非常6+1》等综艺节目更是风靡一时，可惜了这样一位优秀主持人英年早逝。

3、罗京

作为央视新闻主持人必须要有过硬的能力与素质，罗京就是专业能力极强的主持人，长期担任央视新闻的主持人。2009年他因病去世，央视也失去了一个优秀的人才。

4、肖晓琳

曾经主持过《焦点访谈》、《半边天》等优秀央视节目的女主持人肖晓琳也拥有较高的知名度，前几年因为罹患癌症在美国病逝，实在是令人惋惜。

5、方静

方静也曾是央视重要的主持人之一，她很早便进入央视工作了，主持过不少央视的节目，却也是英年早逝，实在可惜。

6、王欢

同样是央视女主持人的王欢在41岁的时候便因为患病去世，实在是太年轻了。直到现在提起王欢大家依旧觉得很可惜。

7、梁薇

主持人梁薇曾经是浙江卫视的主持人，她长得端庄大气，非常适合主持新闻类的节目，在2009年一次出差过程中突发心脏病去世，去世之时还不到三十岁。

8、徐谨

徐谨曾在南宁电视台主持过新闻夜班这档节目，人长得很帅气，也很受欢迎，可惜37岁时突然去世，真真是太可惜了。