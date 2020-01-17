近日，宋威龙与超模赵佳丽被人拍到疑似在恋爱，很快这条消息便冲上了热搜榜，两位都是模特儿出身，在一起还是挺搭的。说实话娱乐圈中与女模特儿恋爱结婚的男明星还真是不少，那么接下来就盘点娶模特为妻的八大男星，看看谁最幸福？

1、黄晓明

大家都知道黄晓明的老婆Angelababy现如今是综艺明星和演员的身份，但其实在Angelababy成名之前做过很长时间的嫩模儿，拍摄各种杂志与广告，进入娱乐圈后放弃了模特儿的身份。

2、王祖蓝

王祖蓝的身高一直不算太高，但是他却娶了一个身高很高的模特儿妻子李亚男，还生下了一个可爱的女儿，有妈妈如此好的基因，相信王祖蓝女儿的身高不用再担心了。

3、林志颖

林志颖的妻子陈若仪之前是一名模特儿，林志颖是在一次车展上遇到了当时在做车模的陈若仪，后来两人便恋爱结婚了，还生下了三个可爱的儿子。

4、甄子丹

甄子丹的妻子汪诗诗一个拥有着魔鬼身材的模特儿，身高比甄子丹还要高，二人结婚多年，但感情一直很好，经常公开秀恩爱。

5、陈浩民

陈浩民的妻子蒋丽莎也是模特儿出身，还曾经参加过模特儿大赛，二人结婚后，陈丽莎接二连三的生娃，引来很多非议，但不得不说二人感情还是很好的。

6、黎明

黎明曾经与名模乐基儿结为夫妻，当时在娱乐圈被各种看好，认为二人是郎才女貌的一对，但可惜二人的婚姻最终以离婚收场，实在是令人惋惜。

7、吴彦祖

吴彦祖的妻子LisaS是一名中美混血儿，也是一名模特儿，曾经拍过很多广告与杂志，在国外有些名气，二人结婚多年感情一直很好。

8、任达华