《乡村爱情》系列电视可以说是一代人的回忆了。这部剧描述了当代农民，尤其是农村青年的爱情、婚姻、事业和生活，是一部具有时代特色、生活气息和东北乡土风情的轻喜剧 。而如今，《乡村爱情12》已播出了，而据播出效果来看，有优点也有槽点，下面我们就来 揭秘《乡村爱情12》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点1：赵本山一家加盟

赵本山一直是几季以来的主角，而在最新这季中，细心的观众发现，赵本山一家都会来参演，还有赵珈萱和赵本山的父女对手戏，赵一楠和赵本山的父子对手戏，让人充满期待了。

看点2：“象牙山男团”回归

“象牙山F4 ” 一 直是 《乡村爱情》里的搞笑担当，欢脱互怼一直引得观众哈哈大笑，而在欢笑之余又能给人带来思考，透过其中领略了人生百态，感受人生真谛，而这次不知他们又能给我们带来什么惊喜呢。

看点3：故事主线将改变

之前十一部中，谢大脚一直都是主角，可是过得却不大好，而在新一季预告中透露，谢大脚会做一个妇女主任，生活逐渐变好，这可能也会导致故事主线变化。

看点4：年轻一代又有新变化

从第11部开始，以杜小双、宋晓峰为代表的年轻人开始接管象牙山，他们与谢永强等人成了农村致富发展的主要力量，大个儿有可能从父亲手中接管了象牙山庄，这是继宋晓峰之后，又一位保安的逆袭。而在新一季阵容中可以看出，九位年轻人打扮新潮，宛然已发家致富的模样，令人期待。

看点5：东北方言与搞笑名言连连

《乡村爱情》背景是东北，自然少不了许多东北方言。而在新一季中，不仅多了很多东北方言，还又产生了许多类似“农村路太滑，人心很复杂”的搞笑名言，令人捧腹大笑。

看点6：宋晓峰和宋青莲发生感情危机