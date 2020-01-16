马上就要过春节了，春晚就越来越让人期待了。好多精彩的节目带给大家，而今年的春晚主导演杨东升也是以前几次春晚的导演。在彩排之后，许多观众表示“整台节目大气恢宏，惊喜连连。”

今年春晚演出阵容强大，也是让人耳目一新，洋溢着创新，传递出喜气洋洋的正能量。下面我们就一起来盘点2020年央视春晚十大精彩看点，你都知道吗？

看点一：主持人大换血

2020年鼠年央视春晚大换血，主会场主持人由鲁豫、尼格买提联合央视主持人大赛评选出的新人尹颂和张舒越，外加影视演员佟丽娅组合成本届春晚主持团。主持人换的有些多，有争议也有期待了。

看点二：超人气网红将献唱

春晚也邀请到了李子柒、李凌梓、李佳琦、薇娅等大网红将一起合唱《老鼠爱大米》，这些都是人气比较高的大网红们，在网络上也是有一定粉丝量一定实力的，他们几人合体一定别有一番风味。

看点三：备战2020东京奥运会运动员上春晚

朱婷、孙杨、刘诗雯、李矛这些准备参加2020东京奥运会的运动员也参加春晚节目了，而这些运动员的教练员也会在晚会上向观众拜大年，这绝对是最让人心态蓬勃的看点，为国家付出的运动员们都值得我们尊敬。

看点四：李宇春、刘涛等率领4万人大合唱

李宇春也是专业性歌手了，将和刘涛等人率领4万观众们在郑州炎黄广场分会场上演大合唱《新百姓家姓》。大合唱真的是太有感觉了，大家一起唱着祝福国家百姓好的歌曲也是比较有看点的了。

看点五：肖战、谢娜、黄晓明等明星表演语言类节目

肖战是2019年的人气演员，跟谢娜表演小品，据说还是全场四川话上演，而黄晓明也是表演语言类节目，晓明哥还是让人比较期待的，据说晓明哥节目还融入了明学文化确实有看点了。

看点六： 甄 子丹、释小龙等人表演武术

每年春晚的杂技武术表演，也是非常吸引眼球的。2020年春晚上，甄 子丹、释小龙、清风子、姜华、杨建平等少林武当咏春搏击“昆仑决”。

看点七：宋丹丹不演小品要唱歌

宋丹丹可是多年没上春晚了，今年再上春晚，不过宋丹丹今年可不是演小品了，是唱歌。宋丹丹老师的神曲《心火烧》可是火遍大江南北的，让人记忆犹新啊。今年宋丹丹老师上春晚也是表演唱歌，期待宋丹丹老师的歌喉。

看点八：TFBOYS春晚不合体

TFBOYS也是春晚的常客了，一般三人都会给大家带来合唱歌曲，今年春晚TFBOYS不合体出演了，一个组合上同一个节目都不在一起合体还是比较遗憾的啊。

看点九：马丽挺八月大孕肚上春晚

马丽也是敬业的了，挺着八个月大的孕肚上春晚网友都说马丽好拼啊。但又想想，春晚是多么庄严神圣有看点的节目，马丽肯定也不想推掉的。所以马丽和沈腾也依然的为我们带来小品带来欢笑。

看点十：陈伟霆与张艺兴合作表演“过年disco”