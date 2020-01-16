娱乐圈的水很深，但是也有一些真情实感，也有一些真爱夫妻。近日张杰和谢娜二人被拍到约会，二人吃饭时相拥热吻，吃完饭后还一起去江边散步。不得不说，虽然结婚多年，但是张杰和谢娜的感情一如既往的好，像初恋般美好甜蜜。

除了张杰和谢娜，其实还有好多明星夫妇一直恩爱如初，下面来给大家盘点几对结婚多年但是仍似热恋的明星。

1、蔡少芬&张晋

结婚十几年了，但是却像在一起是那么美好。前些日子二人还一起秀恩爱，表示抛下孩子，过二人世界去了。一起庆祝他们的结婚纪念日，十分惹人羡慕。

2、陈小春&应采儿

表面上你怼我，我怼你。一个热情似火一个沉稳干练，他们的结合可以说真的很互补。所以虽然结婚多年，但还是如胶似漆，应采儿还宣布了自己已经怀了二胎！

3、张国立&邓婕

这对老夫妻虽然很低调，但是看过某综艺的网友们一定知道，他们二人也是很甜的。像是岁月静好，他们之间的甜蜜和默契只有对方能知道！

4、张智霖&袁咏仪

这真的是极甜的一对，张智霖可以说是无条件的宠爱袁咏仪，他们真的是像刚恋爱时的状态。一个在闹一个在笑。

5、邓超&孙俪

2010年结婚，到现在正好是十年，说长不长说短不短。他们俩的搞笑中充满爱意，十年夫妻，恩爱如初！

6、黄磊&孙莉

2004年结束9年的爱情长跑，步入婚姻殿堂。这也算低调的一对老夫妻了，但是二人在综艺中的表现，可以看出来满眼都是对方，满眼都是爱！

7、陈晓&陈妍希

15年公布恋情，16年领证结婚，想必一定是认准了对方。这一对结婚多年也一直低调，但前几日在参加某活动时二人同框，从爆出的照片来看，真的是甜蜜满分！

8、杜江&霍思燕

结婚多年，虽然没办婚礼，但是这两个人的甜度已经超标。网友都说杜江欠霍思燕一个婚礼，世界欠我一个杜江。可以明白杜江有多爱霍思燕了吧！