马上就要过年了，许多网友都很期待2020年央视春晚。对于许多人来说，央视春晚可以说是跨年盛宴了。今年的央视春晚主持人阵容可以说是大换血，董卿、李思思都没有担任主持人，倒是女星佟丽娅成了 2020年央视春晚的主持人。

许多网友都表示虽然佟丽娅不是科班出身的主持人，但还是期待看到她。不过另一位主持人却引发热议，她就是张舒越。22岁的张舒越可是一位应届毕业生，刚毕业就主持央视春晚，很多网友评论说，张舒越太幸运了。

一些网友评论说，感觉央视在力捧90后美女张舒越。张舒越的成名跟主持人大赛有关，她在文艺类选手中获得了第一名。身材高挑的张舒越给人感觉知性优雅，她是一位才貌双全的美女，当年她是以专业第一名的成绩考入中国传媒大学的。

主持人大赛竞争很激烈，一些观众评论说虽然张舒越很美，但她在主持节目方面还是缺乏经验的。养眼归养眼，主持春晚还是需要实力的。许多网友表示很希望看到董卿再度主持春晚。新面孔主持春晚或许也是一大看点吧。