2020年1月16日，本该是平常无奇的一天，但是因为一则新闻，大家的心又都揪在了一起。著名的主持人赵忠祥，想必没有人会不知道，他解说的动物世界、人与自然等节目一直深入人心，广受观众喜爱。然而这个优秀的主持人，就在今天，离我们而去。

赵忠祥的儿子在社交平台上发布一篇长文，内容就是告诉大家这个不幸的消息。其实赵忠祥在19年年底就患上了癌症，一直积极接受治疗，但很不幸，还是离我们而去了。

这个消息很快在网上传播开来，很多明星或者普通人都发文悼念他。下面给大家盘点第一时间发文悼念赵忠祥的八大明星，看看谁最让人泪目？

1、刘晓庆

刘晓庆和赵忠祥曾经搭档过，一起主持春晚，想必感情也很深厚，刘晓庆也第一时间发文悼念。

2、杨澜

同样是央视的主持人，杨澜和赵忠祥不仅是同事，更是朋友、家人。赵忠祥生病期间杨澜也前去探望，这次去世的消息对杨澜打击肯定。

3、买超

买超说的也是大众想说的，即使不是他身边的家人同事，但是都是看着他的节目长大的！赵忠祥主持的节目也将成为永恒！

4、李湘

同是主持界的，相信李湘对于赵忠祥前辈的去世也感到十分惋惜。千言万语都化成了一句：“一路走好”

5、哈文

法图麦的妈妈哈文也发文悼念赵忠祥，简短的几个字，沉重的“安息”，包含了所有的祝愿和惋惜。

6、杨乐乐

同为主持人的杨乐乐也发文悼念了赵忠祥，对于赵忠祥其实这个消息表示了心痛和惋惜。希望赵老师一路走好！

7、赵薇

赵薇也是发了微博悼念赵忠祥，怀念音容笑容，我想观众们也会永远怀念的！

8、董浩

董浩的一番话真的很让人心痛，本来还计划去探望，甚至世事无常，还没来得及去就已经永别了！