转眼间，又到了一年一度的、让无数考生紧张不已的艺考时间。对于学艺术的考生来说，这无疑是他们人生道路上的一件大事，必将全力以赴。而今年，亦和往年一样，有许多明星也要参加艺考，毕竟考试面前人人平等，明星也必须参加正规艺考才能考上自己心仪的学校。那么，接下来就让我们来盘点下2020年参加艺考的明星，看看都有谁？

1、张子枫

最近，张子枫就被拍到扎着清清爽爽的丸子头，状态不错地去参加艺考，虽然妹子年龄很小，但已经是拍过很多部戏的“老戏骨”了，期待她的好消息。

2、赵今麦

与张子枫一样，作为童星出身的赵今麦，也选择在今年参加艺考，她今年在《初恋那件小事》中饰演的女主“夏淼淼”让许多观众记忆深刻，演技不错，相信肯定会取得好成绩。

3、何洛洛

“R1SE”成员何洛洛其实之前就已经考上了上戏，但却因为参加《创造营2019》不得已放弃了高考，没能进入上戏学习，今年再参加艺考，可以期待一下他带来的惊喜。

4、段奥娟

段奥娟在参加《创造101》时就被誉为“天籁之音”，想必这次报考的专业应该是有关音乐的，音色好听、天赋不错，简直就是老天赏饭吃，看好她。

5、周奇

凭借《小欢喜》中的“方一凡”一角成功被观众熟知的演员周奇，其实不是第一次参加艺考了，上一次参加时不幸落榜，今年又卷土重来，想必是做好了充足的准备。

6、焉栩嘉

“R1SE”成员焉栩嘉今年也要参加艺考了，一边准备艺考，一边还要兼顾团里的活动，可谓是十分忙碌的艺考之路了，不过相信他能处理好。

7、刘人语

“创作少女”刘人语妹妹同样也在积极准备着艺考，她本人不仅在音乐上有创作天赋，还在去年出演了两部影视剧，有表演经验，不知道她最终会选择音乐专业还是表演专业，值得期待一下。

8、周翊然