忘年恋总是备受关注，娱乐圈中有多位女星嫁给了大她们很多岁的男人，刘诗诗和吴奇隆这对模范夫妻也是忘年恋。近日，女星田朴珺发文引发热议，许多网友都很关心她的婚姻状况。原来她发文称该散场终要散场。

作为一名演员，田朴珺的代表作并不算多。但因为王石的缘故，她的一举一动都备受关注。如今的田朴珺可是一位豪门阔太。虽然王石大田朴珺30岁，但两人也没少秀恩爱。网友们甚至称富豪王石的太太田朴珺为“王的女人”。

近日，网上也出现了关于田朴珺疑似婚变的报道。据报道，王石和前妻生有孩子。而田朴珺和王石婚后并没生有孩子。近些年，田朴珺时常上热搜。她的“贵族论”等言论也曾引发热议。田朴珺给人感觉挺强势的。许多网友觉得她是一个不简单的女人。

不过田朴珺疑似辟谣了。她疑似发文吐槽吃瓜群众吃饱了撑的。田朴珺给人感觉挺能干的，她经营有公司，她开过专栏，出过书。不管外界如何评论，田朴珺的生活可以说是丰富多彩。38岁的她依然优雅美丽。