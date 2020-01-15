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又一位女星被传疑似婚变，嫁给大30岁富豪，38岁却没生有孩子

(2020-01-15 11:06:30)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
忘年恋总是备受关注，娱乐圈中有多位女星嫁给了大她们很多岁的男人，刘诗诗和吴奇隆这对模范夫妻也是忘年恋。近日，女星田朴珺发文引发热议，许多网友都很关心她的婚姻状况。原来她发文称该散场终要散场。
又一位女星被传疑似婚变，嫁给大30岁富豪，38岁却没生有孩子
又一位女星被传疑似婚变，嫁给大30岁富豪，38岁却没生有孩子
作为一名演员，田朴珺的代表作并不算多。但因为王石的缘故，她的一举一动都备受关注。如今的田朴珺可是一位豪门阔太。虽然王石大田朴珺30岁，但两人也没少秀恩爱。网友们甚至称富豪王石的太太田朴珺为“王的女人”。
又一位女星被传疑似婚变，嫁给大30岁富豪，38岁却没生有孩子
近日，网上也出现了关于田朴珺疑似婚变的报道。据报道，王石和前妻生有孩子。而田朴珺和王石婚后并没生有孩子。近些年，田朴珺时常上热搜。她的“贵族论”等言论也曾引发热议。田朴珺给人感觉挺强势的。许多网友觉得她是一个不简单的女人。
又一位女星被传疑似婚变，嫁给大30岁富豪，38岁却没生有孩子
不过田朴珺疑似辟谣了。她疑似发文吐槽吃瓜群众吃饱了撑的。田朴珺给人感觉挺能干的，她经营有公司，她开过专栏，出过书。不管外界如何评论，田朴珺的生活可以说是丰富多彩。38岁的她依然优雅美丽。
又一位女星被传疑似婚变，嫁给大30岁富豪，38岁却没生有孩子
田朴珺曾在《甄嬛传》中给孙俪当配角，戏外田朴珺也可以说是人生赢家了。田朴珺时常更新微博，她曾发文说心大的姑娘有好运。虽然嫁了有钱的老公，但田朴珺也没闲着。其实，田朴珺的衣品也蛮不错的，你喜欢田朴珺吗？

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