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盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？

(2020-01-15 10:50:23)
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娱乐

 分类： 娱乐评论
现如今港台娱乐圈的明星与大陆娱乐圈越来越紧密，很多港台男明星在大陆工作时认识了很多内地的女孩，最后恋爱结婚。有的人婚姻幸福，但有些港台男明星娶了内地娇妻之后是以离婚收场的？那么这样的港台男明星有哪些呢？
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
1、魏骏杰
魏骏杰是曾经当红的TVB小生，他在2008年的时候与内地女友张利华结婚，两人相差二十岁。而有媒体曾经多次拍到张利华与其他男子亲密的照片，而魏骏杰也表示两人的婚姻已经走到了尽头。
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
2、吴奇隆
吴奇隆曾经与内地演员马雅舒领证结婚，但很快两人便离婚了。如今的吴奇隆又娶了内地小娇妻刘诗诗，二人婚姻很是甜蜜。
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
3、刘恺威
刘恺威娶了内地当红小花旦做妻子，还生下了女儿小糯米，但是这场婚姻仅仅维持了几年二人便官宣离婚了。
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
4、马景涛
马景涛在内地拍戏时遇到了内地女演员吴佳妮，后来二人相恋结婚，一起走过了十年的时光，但是最终二人还是离婚了。
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
 5、吴启华
吴启华曾经娶了一位比自己小二十多岁的内地女孩石洋子为妻，但是二人的婚姻并没有持续多久便以离婚收场。
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
6、莫少聪
说起莫少聪的感情生活大家一定会想到被抛弃的洪欣，而莫少聪曾经娶过一位内地妻子叫做孙云玲，还生下了一个女儿。没想到几年后二人还是离婚了。
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
7、邱心志
邱心志在内地拍戏的时候认识了内地女演员王艺璇，二人相差十岁，邱心志娶了这位小娇妻之后让人羡慕的很，还生下了两个孩子，但二人结婚六年后便离婚了。
盘点娶内地娇妻以离婚分手的八大港台男星，你最心疼谁？
8、刘永
香港老戏骨刘永前一段时间被爆出婚姻危机，已经与小自己30岁的内地娇妻离婚，已经六十多岁的他独自抚养两个年幼的孩子。

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