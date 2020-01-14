对于娱乐圈的明星们来说，粉丝绝对是不容忽视的一个群体，他们对于爱豆的追捧与喜爱很大程度上成就了自家的爱豆。所以很多明星对于自家的粉丝非常好，可以说是宠粉达人。那就赶紧来盘点娱乐圈十大宠粉明星，你最喜欢谁？



1、宋茜

近日，关于宋茜的一条新闻上了热搜，原来是宋茜在录制综艺节目的时候竟然自掏腰包给来到现场的粉丝点鲍鱼饭，寒冷的冬日能吃上爱豆送的鲍鱼饭，粉丝们心里该是多么温暖呀。

2、李艺彤

来自SNH48的李艺彤也有大量的粉丝，有一次一位粉丝在网上抱怨自己没有压岁钱，还艾特了李艺彤，没想到竟然收到了李艺彤发来的万元红包。给粉丝发这么大的红包，李艺彤也真是土豪的很。

3、霍建华

一向走老干部路线的霍建华宠粉的方式非常特别，他不准粉丝们花钱买礼物，在粉丝大老远跑到郊外的片场探班时，他会不断的叮嘱粉丝们一定要注意安全，而且不厌其烦的一遍遍的讲。

4、鹿晗

小鲜肉鹿晗走到哪里都有很多粉丝围绕，而他也是实力宠粉，首唱会与生日会都是不收门票的，为的就是给那些年轻的粉丝节约一些钱。

5、杨幂

杨幂在面对粉丝求合影求签名的时候很少会拒绝，有一次有粉丝请杨幂签名，手中捧着大量鲜花的杨幂竟然选择跪在地上将名字签好，也不愿意将粉丝送的花扔掉腾出手来签名。

6、吴亦凡

有一次吴亦凡刚刚下飞机，就被一名粉丝拦住求合照，吴亦凡干脆请粉丝吃火锅，知道该粉丝要开车，还特地点了饮料，没有点酒水，真是够贴心的。

7、黄晓明

黄晓明出道多年，拥有粉丝众多，而且不少人都是多年的铁杆老粉丝，有一个白血病女孩就是这样一位粉丝。黄晓明竟然出席了这个女孩的婚礼，还给女孩做证婚人，让这个女孩拥有了一个幸福的婚礼。

8、王源

王源别看年纪不大，但因为出道早粉丝众多，宠粉能力也是杠杠的。在他18岁成人礼当天，他亲自给到场的粉丝们派发生日蛋糕，生日会结束后还安排了几十辆大巴车将粉丝们送回去，实在是太贴心了。

9、黄景瑜

黄景瑜曾经在摩洛哥拍戏，竟然有粉丝来到这里探班，黄景瑜知道粉丝风尘仆仆而来没有吃饭，赶紧掏钱请粉丝们吃饭。看来这趟异国之旅还真是值了。

10、白敬亭

曾经有一个白敬亭的粉丝站向白敬亭的粉丝们出售各种周边，没想到最后竟然卷钱跑了，给不少粉丝造成了损失。白敬亭知道后拿自己的钱来弥补粉丝们的损失，安慰粉丝的心灵。



