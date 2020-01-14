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歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？

(2020-01-14 14:11:30)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

 娱乐圈明星夫妻互相开撕也不是什么新鲜事儿了，夫妻和睦的时候各种秀恩爱，一旦闹起离婚来可就是各种开撕了。之前王宝强与妻子马蓉的离婚闹剧可是旷日持久，而2020年刚到来没多久，娱乐圈又有一对明星夫妻开撕了。

歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？

歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？

疑似民谣歌手郝云的妻子在微博上公开控诉郝云的家暴行为，然后又曝光郝云屡次出轨。当然这很快遭到了郝云的否认，他认为这是妻子为了在离婚大战中争夺孩子的抚养权而故意造谣，自己从来没有家暴过，也没有出轨。

歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？

歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？

紧接着郝云的经纪人曝光了郝云妻子与健身教练的聊天记录，暗示郝云的妻子才是出轨的那个人。郝云很可能是第二个王宝强。而郝云在娱乐圈中的好友也有人站出来力挺郝云。宋冬野第一个站出来转发了郝云经纪人的微博，似乎也认为是郝云妻子出轨，而郝云是被冤枉的。他还表示自己认识郝云多年，说他家暴太扯了，还说不应该拿社会敏感议题来诬陷他人。

歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？

究竟是郝云的妻子出轨还是郝云出轨外加家暴，都足足在娱乐圈引起的一阵不小的轰动，算是2020年娱乐圈明星夫妻的第一撕。要说郝云还的确是音乐圈的人才，面对自己一地鸡毛的婚姻，他竟然还能为自己的妻子写出一首歌曲《雪子》，因为郝云的妻子名字叫做梁江雪子，在这首歌曲中，他写到了婚姻的无奈，自己对于妻子的无可奈何，看得出来，郝云也备受折磨。 

歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？

不管怎么说，离婚是两个人的事情，即便是身为公众人物也最好不要将离婚闹得沸沸扬扬，满城风雨。郝云与妻子究竟是谁对谁错，这场离婚大战会走向哪个方向，大家还是看后续报道吧。

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