加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,322,381
  • 关注人气：209,172
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

(2020-01-14 13:54:14)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

我们都知道，每一天，都会有无数人想要跻身演艺圈，在演艺圈中拥有一席之地，已经成为了很多人的梦想。而其中，也不乏原本出身就很好的“富二代”们。他们或是因为喜爱这一行，或是因为想要继承家业，总之，跻身演艺圈的“富二代”不少，混得好的却不多。那么，接下来就让我们来盘点下跻身演艺圈的八位“富二代”，看看谁发展得最好？

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

1、陈伟霆

许多人不知道，其实陈伟霆也是圈内的一名“富二代”，他的家族从事的是远洋运输和服装生意，家境富裕，不过他本人并不像其他一般的富二代一样不学无术，反倒凭借自己的实力，在演艺圈里混的非常好。

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

2、吴宣仪

吴宣仪素有“海南富婆”的称号，在参加《创造101》时就被扒出一双袜子价值上千，有颜有钱的富家大小姐说的就是她了。

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

3、冯绍峰

虽然赵丽颖粉丝总说冯绍峰配不上赵丽颖，但其实论家境，赵丽颖是远远比不上冯绍峰的，冯绍峰父亲是纺织业巨头，据传拥有上亿身价，冯绍峰也可谓是含着金钥匙出生的人。

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

4、魏大勋

虽然平常好友爆料魏大勋本人时，总爱吐槽他抠门，但其实他本人是个不折不扣的富二代，只是行为上很接地气罢了。

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

5、周震南

“R1SE”成员周震南其实也是位家境不错“富二代”，但他本人还是很努力的，参加过不少选秀节目只为了追逐梦想，也不浮躁，认为自己的“富二代”身份只是一个标签，与普通人没有什么不同。

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

6、林俊杰

JJ林俊杰的“富二代”身份在圈中也是人尽皆知，他父亲是新加坡电信公司的大股东，母亲也是美国石油公司的亚太负责人，家中资产可以称得上是“有矿”，而他本人发展的也好，做出了很多成就。

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

7、乔欣

乔欣妹子之前因为家境太好上过好几次热搜，据传她家的面积大得都可以停下飞机，而且她本人也争气，不仅考上了中戏，还在演艺圈发展得不错，真是让人羡慕了。

盘点网友最喜爱的八位“富二代”明星，看看谁发展得最好？

8、陈意涵

参加过《创造101》的陈意涵小姐姐，虽然在节目中很佛系，但其实也是有着“富二代”的身份，还因此被粉丝调侃称“再不争些镜头，你就要回家继承家业啦。”，也是很可爱了。


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
    后一篇 >歌手郝云与妻子上演互撕大战！家暴、出轨到底是真是假？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有