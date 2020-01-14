我们都知道，每一天，都会有无数人想要跻身演艺圈，在演艺圈中拥有一席之地，已经成为了很多人的梦想。而其中，也不乏原本出身就很好的“富二代”们。他们或是因为喜爱这一行，或是因为想要继承家业，总之，跻身演艺圈的“富二代”不少，混得好的却不多。那么，接下来就让我们来盘点下跻身演艺圈的八位“富二代”，看看谁发展得最好？

1、陈伟霆

许多人不知道，其实陈伟霆也是圈内的一名“富二代”，他的家族从事的是远洋运输和服装生意，家境富裕，不过他本人并不像其他一般的富二代一样不学无术，反倒凭借自己的实力，在演艺圈里混的非常好。

2、吴宣仪

吴宣仪素有“海南富婆”的称号，在参加《创造101》时就被扒出一双袜子价值上千，有颜有钱的富家大小姐说的就是她了。

3、冯绍峰

虽然赵丽颖粉丝总说冯绍峰配不上赵丽颖，但其实论家境，赵丽颖是远远比不上冯绍峰的，冯绍峰父亲是纺织业巨头，据传拥有上亿身价，冯绍峰也可谓是含着金钥匙出生的人。

4、魏大勋

虽然平常好友爆料魏大勋本人时，总爱吐槽他抠门，但其实他本人是个不折不扣的富二代，只是行为上很接地气罢了。

5、周震南

“R1SE”成员周震南其实也是位家境不错“富二代”，但他本人还是很努力的，参加过不少选秀节目只为了追逐梦想，也不浮躁，认为自己的“富二代”身份只是一个标签，与普通人没有什么不同。

6、林俊杰

JJ林俊杰的“富二代”身份在圈中也是人尽皆知，他父亲是新加坡电信公司的大股东，母亲也是美国石油公司的亚太负责人，家中资产可以称得上是“有矿”，而他本人发展的也好，做出了很多成就。

7、乔欣

乔欣妹子之前因为家境太好上过好几次热搜，据传她家的面积大得都可以停下飞机，而且她本人也争气，不仅考上了中戏，还在演艺圈发展得不错，真是让人羡慕了。

8、陈意涵

参加过《创造101》的陈意涵小姐姐，虽然在节目中很佛系，但其实也是有着“富二代”的身份，还因此被粉丝调侃称“再不争些镜头，你就要回家继承家业啦。”，也是很可爱了。



