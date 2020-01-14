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盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？

(2020-01-14 11:51:35)
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标签：

娱乐

 分类： 影视评论
《爱情公寓5》终于开播了，满足粉丝的要求，为大家带来了《爱情公寓》的终结版。开播到现在《爱情公寓》的风声就不断，好的坏的乱七八糟的都有。可是即使这样《爱情公寓》已经开播很多很多年了。这次，《爱情公寓5》开播，还是很有看头的，下面我们一起来看看有哪些新看点？
盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
看点一：子乔美嘉结婚了
子乔和美嘉终于在《爱情公寓5》结婚了，吕子乔也不是那个花心爱玩的吕小布了，美嘉也不是只会喷盐汽水的小女孩了，都长大了，子乔和美嘉也有了爱情的结晶，圆满的结局了。
盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
看点二：曾小贤要到外地工作了
那个好男人就是我我就是曾小贤也娶到了自己暗恋多年的一菲了，贤菲cp终于心满意足了。不过比较可惜的就是知道他们领证结婚了，但是不能看他们秀恩爱了，因为小贤去外地工作，两人成了分居模式。
盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
看点三：张伟有了感情戏
张伟呢，依旧是那个张伟。在《爱情公寓》的前几季张伟都是比较倒霉的，事业不顺，感情也不顺，据说在《爱情公寓5》里面张伟有感情戏，好像还能够终成眷属呢，比较期待了。
盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
看点四：新人员的加入
可能《爱情公寓5》新增了几位演员还是比较有看点和有争议的了吧，都希望是原班人马出演，关谷悠悠都不在了还增添了几位新的演员，希望剧情不要再像电影一样的过度宣传，让大家都接受不了而彻底失望。
盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
看点五：小姨妈和关谷在日本结婚了
即使《爱情公寓5》关谷和悠悠都没有出演，但为了满足大家的期待，关谷的爸爸回到爱情公寓搬走关谷的东西，告诉大家关谷和悠悠在日本过的很好，准备要结婚了，这样也算是满足影迷的心愿了吧。
盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
看点六：张伟成为男主角
张虽然是傻里傻气的，但是关键时候还是挺管用的，在剧中曾小贤走了去外地了，而吕子乔和美嘉过上幸福的生活，只剩张伟一个人撑起男主的戏了，还是比较期待有看点的了。
盘点《爱情公寓5》的六大新看点，你都知道吗？
《爱情公寓5》才刚刚播出，好多精彩剧情等着我们以后来发现，希望结局是大家所喜欢的期待的，满足影迷的一个期待。

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