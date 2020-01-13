近些年的香港小姐选拔虽然屡屡被吐槽，但是一点都不缺乏高颜值、高学历的学霸们去参加港姐的竞选，最后她们中的很多人都进入了娱乐圈发展。比如说最近刚刚获得TVB万千星辉颁奖典礼最佳女配角的赵希洛。

在当天的颁奖典礼上，赵希洛得知自己获得最佳女配角大奖的时候一度难以抑制自己的情绪，激动了哭了起来。入行十年，她总算是受到了一份肯定，这其中的心酸想必只有赵希洛自己的清楚。

赵希洛是一位富二代，在2007年参加香港小姐竞选，当时她便是学霸一枚，她曾经进修过法律与商业，获得过硕士学位，原本会成为一名律师的。但是对于赵希洛来说她最大的梦想便是成为一名演员。于是便毅然放弃了原本的专业与就业方向，转投入娱乐圈。

在香港小姐选举当中，赵希洛的名次并不是很好，但还是如愿进入了娱乐圈。她先是去TVB的演艺训练班学习，然后便开始在TVB拍戏。在TVB拍戏是一件很辛苦的事情，赵希洛和很多新人一样需要从跑龙套或者小配角慢慢演起来。在TVB拍戏的十年间，她几乎没有碰过主角，出演的都是配角。而且经常在各种剧中出演疯婆子这样的角色，搞得大家都给她了一个外号叫做“TVB御用癫婆”。

赵希洛就这样一直做着TVB的金牌绿叶，一直到几年热播剧《金宵大厦》的播出，因为在这部剧中的精彩演出，36岁的赵希洛终于获得了万千星辉最佳女配角大奖。据说赵希洛是一名名副其实的富二代，开豪车、住豪宅，但是却能在TVB坚持这么久，为了自己的梦想一直努力奋斗着，的确是不容易。