在大家的期待下《爱情公寓5》终于播出，而即使是大家非常期待的终结篇结束了，大家对《爱情公寓5》还是有太多的争议点，从《爱情公寓第一季》首播到现在已经过去10年的时间，大家还是不减当年依旧的期待着结局，就因为这样的热爱，所以才会觉得剧情真的不满足大家想要的。下面就让我们来看看网友们对《爱情公寓5》的吐槽点，你都知道吗？

1、一言不合就唱歌

一开始的导语，就是在唱歌大家唱着讲述出来爱五的辛苦不容易，自己用唱歌的方式吐槽着这部戏，以为这样就完了吗？那个新加入的演员一言不合就尬歌，可能是那个演员在剧中的人设就是这样，可是不知道的还以为是在看印度片呢。





2、曾小贤只是客串

在一开始就讲出曾小贤因为被大家喜欢而被调到阿拉善沙漠电台去工作，虽然导语说他和一菲结婚了，但因为剧情的需要和档期的问题陈赫就只是在《爱情公寓5》客串了一点点，主角都不是主角了。

3、“咖喱酱”演技真的尴尬

在河边的咖喱酱要是没有张伟的配合，那真的不知道尴尬到哪个地步，可能是大家都希望是原班人马，突然加入了新人大家都非常的接受不了演技只要稍微有一点不合意，大家都会无限吐槽吧。

4、小姨妈悠悠没有一点戏份

其实关谷发生的事情，不出演《爱情公寓5》大家都可能知道也能够接受，可是最爱的小姨妈在这部剧中连一个客串都没有，大家还是比较失望的。

5、剧情尴尬强行搞笑

原本没有一点笑点的剧情，被编剧导演演员改成强行搞笑，而新的演员加入本来就是争议比较大，还把人设在剧中设置的那么尴尬，大家肯定就是不喜欢要吐槽的啊。

6、男主角竟然是张伟

大家一定想不到的是，曾小贤走了，吕子乔结婚了，爱情公寓5的男演员既然是张伟了，呆傻呆傻的张伟既然是男主要撑起整部剧，而张伟的人设就是倒霉，小气的不行，又比较蠢，不知道以后的剧情该是怎样的。