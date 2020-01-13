近年来，不少选秀节目收视率大火，带红了许多新生代偶像，由此也吸引了不少想要红的素人们的广泛参与。如今，选秀节目《青春有你2》也在火热录制中，而从前线站姐拍到的酒店出发图来看，我们在其中发现了一个熟悉的身影——秦牛正威！

说到秦牛正威，相信很多人都不陌生。没错，她就是那个与吴亦凡在停车场被拍到牵手，并连续上了很多天热搜的北京电影学院学生，同时也是一名参演过《延禧攻略》的小网红“鹿依luna”，虽然最后她出来否认了与吴亦凡的恋情传闻，但还是在网络上引起了轩然大波。

而最近，秦牛正威又再次走进大众的视野里，原因是她被拍到居然作为选手去参加了选秀，大有要成团出道的意思。从被拍到的照片上看，虽然她包裹严实，戴着眼镜和口罩看不清脸，但从衣服上露出的名牌来看，确实是秦牛正威本人没错了。

说实话，秦牛正威的颜值还是非常不错的，之前就有“回眸妹妹”的称号，而且她本人也就读于北京电影学院，步入娱乐圈也是必然的，没有必要因为她与吴亦凡传过绯闻就把人封杀。但同时，又有人爆料称秦牛正威面试时没有准备才艺，反而直言自己自带流量，不需要准备，初评级也只获得了最低的F级，这样的态度就有点过分了。