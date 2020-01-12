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盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

(2020-01-12 18:02:12)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在我们的青春中总是有很多歌曲伴随着我们长大，当我们相聚在一起时总会不经意的唱起这些歌曲。其实我们的妈妈们也是从青春时代走过来的，她们的青春时代也有属于自己的流行歌曲，当她们聚在一起时也会唱起来。下面我们一起来盘点妈妈在聚会时必唱的十首歌曲，看看你会唱几首？

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

1、《甜蜜蜜》

邓丽君的歌曲改革开放之初进入大陆立刻风靡起来，尽管当时很多人称之为靡靡之音，但依旧有很多人喜欢听，尤其是她的《甜蜜蜜》，后来伴随着同名电影的上映，特别的火，也是妈妈们爱唱的歌曲之一。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

2、《轻轻的告诉你》

90年代的杨钰莹可是火遍了大江南北，她甜美的声音令人心醉，那一首《轻轻的告诉你》真的是甜到骨头中了，相信那时青春期的男孩女孩们都喜欢这样的歌曲。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

3、《三百六十五个祝福》

蔡国庆当年可是人们心目中的 小鲜肉，《三百六十五个祝福》整日在大街小巷播放，可以说是耳熟能详，从那个时代走来的妈妈们也很喜欢。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

4、《忘情水》

90年代的香港歌曲可谓是风靡一时，四大天王的歌曲更是成为无数人的收藏。刘德华的《忘情水》成为情歌中难以忘怀的一首。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

5、《一无所有》

如果你的妈妈喜欢摇滚音乐的话，那么崔健的《一无所有》一定是很多妈妈年轻时喜欢的，在那个时代，喜欢这样的歌曲可是很前卫的。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

6、《九妹》

90年代的大陆很多歌曲都乡土风情比较多一些，那一首《九妹》就是这样的歌曲，不过唱起来慷慨既然很是振奋人心。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

7、《新鸳鸯蝴蝶梦》

好的流行歌曲总是会伴随着热播的电视剧传唱开来，《新鸳鸯蝴蝶梦》就是因为《包青天》这部剧的热播而传唱了出来，成为一首流行歌曲，90年代时很受欢迎。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

8、《青苹果乐园》

小虎队当年的风靡相信大家都有所耳闻，而当时我们的妈妈们都很年轻，《青苹果乐园》就是她们追星时最爱唱的歌曲之一，相信很多人到现在还会哼唱。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

9、《童年》

《童年》是罗大佑的经典作品之一，活泼的曲调，朗朗上口，即便是现在很多年轻人都会哼唱，妈妈们的青春期也是伴随着这首歌曲度过的。

盘点妈妈在聚会时必唱的10首歌曲，你会唱哪几首？

10、《追梦人》

很多年前电视剧《雪山飞狐》热播，主题曲《追梦人》也风靡开来，这首歌曲中的歌词与旋律非常能打动人心，如果妈妈们去KTV的话，一定会点这首歌曲来唱。


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