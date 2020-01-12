近日周冬雨拔完牙去领奖被大家所关心，确实是智齿长歪了也需要拔掉。而刚好周冬雨遇到颁奖典礼所以她也就戴着口罩去颁奖了，最后颁奖感言既然是祝大家智齿都长对地方。也是够调皮的了。但到台下时李现还关心问周冬雨是不是两边都拔了智齿，也是宝藏男孩了。

娱乐圈吃瓜群众也是不少的，下面让我们一起来盘点娱乐圈喜欢“吃瓜”的明星，看看都有谁？

1、应采儿

应采儿喜欢八卦吃瓜那可是娱乐圈众所周知的事情啊。记得上《妻子的浪漫旅行》一直追问程莉莎有没有被老公郭晓冬求婚，程莉莎着实有点不开心，但即使这样应采儿内心的八卦之火还是一直在燃烧追问。直到程莉莎说自己没有被求婚应采儿才结束追问。

2、小s

小s可是娱乐圈什么都敢问的女主持人了，只要有新闻一出来，小s要是看到了该新闻主角，不管是不是有媒体在场一定会问该件事是怎么发生的，就跟我们网友吃瓜一样，津津有味。

3、杨幂

杨幂虽然是经常被别人吃瓜的明星，可她也是属于明星里喜欢吃别人瓜的人。用她的原话说“就是充满喜悦的观看。”记忆深刻的是，早前张艺兴得奖后亲吻自己的奖杯，而杨幂看见之后瞬间变成八卦脸，还着急的叫旁边的人一起观看。

4、谢娜

谢娜有名的吃瓜主持人。好多明星公布恋情，都是在谢娜节目被谢娜旁敲侧击的问出来的。而谢娜也总是喜欢在节目中八卦自己玩的好的朋友。幸好是真朋友，不然被谢娜这么一爆料不真的该翻脸了。

5、周震南

周震南吃于小彤的瓜那可是上了热搜的。那时候于小彤在拍自己的女友跳舞，周震南还不敢相信的说于小彤太大胆了。之后知道于小彤在拍的是自己的女朋友后，周震南还是一脸的吃惊样，简直不敢相信。

6、张馨予

张馨予也是爱吃瓜的，特别是在李晨和范冰冰事件中，李晨范冰冰公布恋情，张馨予就在网上和李晨互撕，因为两人是恋人关系。之后李晨与范冰冰分手之后，张馨予也跟着上热搜。被网友爆料说张馨予那时网上账号登录次数开始激增，一共上线高达21次，张馨予也是跟着网友在吃瓜啊。

7、陈学冬

陈学冬也算娱乐圈的“妇女之友”了，跟众多女星都是好朋友，就是这样导致陈学冬也是比较喜欢八卦的，上次他自爆，在网上搜索自己名字的缩写，然后不小心点赞了“陈玺达的瓜”导致网友们觉得陈学冬也是“吃瓜”之王。

8、姚晨