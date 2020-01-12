人们常说狗是人类忠实的伙伴。很多人都喜欢养狗，娱乐圈中的一些女星也是如此。每条狗的寿命或长或短。有些女星视爱犬为家人。下面我们来盘点一下爱犬去世伤心欲绝的八大美女明星，看看哪位最让人心疼？

1、王心凌

王心凌的爱犬布鲁托已经去世一年了。近日，王心凌发文表达了对它的思念。王心凌说她永远都不会忘记布鲁托，以及跟它在一起的时光。

2、张馨予

婚后的张馨予挺低调的，但她过得很幸福。张馨予也曾因为爱狗的离世而伤心欲绝。张馨予养了它18年，跟它的感情很深。

3、张靓颖

张靓颖的感情生活可以说是备受关注。张靓颖也曾养过狗，不过爱狗的去世对张靓颖的打击很大。张靓颖为此甚至说不敢养狗了。

4、蔡卓妍

蔡卓妍是男神陈伟霆的前女友。蔡卓妍养过一条名为朱古力的狗。2014年朱古力去世的时候，蔡卓妍表示她非常不舍，会永远想念它。

5、莫文蔚

莫文蔚也是一位很耐看的女星，她还被网友们称为腿精。莫文蔚也曾经历过爱犬去世的痛苦。很多网友都说莫文蔚是一位爱狗人士。

6、任家萱

任家萱离婚后至今没有再婚。去年3月陪伴她多年的爱犬去世了。当时任家萱很伤心，她难过到失声痛哭。

7、陈嘉桦

任家萱的好姐妹陈嘉桦也曾经历过丧失爱犬的痛苦。据报道，陈嘉桦养的狗是一条流浪狗和让人唏嘘的是它是被毒死的。

8、梁咏琪