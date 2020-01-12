拥有一双大眼睛是每个女孩子的梦想，都说大眼睛炯炯有神非常好看也很羡慕大眼睛。可是小眼睛的女孩也非常的漂亮，而小眼睛的女孩子也不要自卑。小眼睛还可以展现自己个人的特色，非常的不一样。娱乐圈中也是这样好看的女星不计其数，可那种因为眼睛小却还是很漂亮的女星就是有着自己独特的气质。下面看看眼睛小却很好看的女艺人们，看看你最喜欢的是谁？

1、周冬雨

周冬雨恐怕是眼睛小的种子选手了。周冬雨实力cos小黄鸭的凝视刷爆了全网。她的小眼睛深入人心。周冬雨脸小，五官清秀，脸部线条脆弱，所以她的小眼睛配合她的气质，非常有文艺范。

2、孟美岐

最近非常火的女团成员孟美岐，她的单眼皮和细长眼是个人特色。并因为这双眼睛让她的长相非常的有辨识度。娱乐圈最不缺的就是美女，可因为身上的特点而一眼能够认出来是谁的也是少之又少孟美岐就是其中之一。

3、秦海璐

秦海璐一直都是娱乐圈单眼皮小眼睛的代表。但由于秦海璐生完孩子因睫毛倒刺，所以开了双眼皮，这下眼睛大了不少。但是在娱乐圈还是算眼睛比较小的女星了。可稍微调整脸部五官还是非常有用的，变得更加漂亮。

4、陶晶莹

陶晶莹是娱乐圈有名的前辈，不管是唱歌还是主持都样样拿手。但是因为长相问题确实也受过嘲笑。眼睛小五官也不完美精致，大家一开始都不喜欢。可后来慢慢的陶晶莹经过自己的努力，一步一步的成功，大家看着也觉得陶晶莹是耐看型的女星。

5、董洁

董洁的眼睛可并不是有多大，她属于那种脸小但五官精致类的长相。当年出演的电视剧试演冷秋这个角色被网友所认识并且喜欢，圈粉无数，那部剧那个角色那个妆容直到至今都被大家说道，董洁真的很迷人啊。

6、林忆莲

林忆莲一直是无数网友眼中眼睛小但是非常好看的范例。虽然她还是单眼皮眼睛小，但她是少数眼睛那么小化淡妆和烟熏妆都好看的女明星。林忆莲眼睛永远是那么迷离。伴随着歌声好像能不断地透出各种情绪，引人入胜。

7、李宇春

李宇春刚出道时眼睛可是真的小啊，和周冬雨的眼睛差不多大。可是近几年李宇春的眼睛越变越大，眼睛的宽度变宽，整个眼睛从小平行四边形变成了椭圆形。

8、吴倩莲

吴倩莲出演过小龙女，被大家称为“最冷小龙女。她的五官最大的特色就是一双单眼皮却炯炯有神的小眼睛。不知道为什么明明是单眼皮，却感觉眼里总有千万种思绪。