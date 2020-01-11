明星举办粉丝见面会现如今已经是很普遍的问题了，毕竟明星们出名之后都会有属于自己的大量粉丝。举办粉丝见面会无疑会拉近明星与粉丝之间的距离，是一件互惠互利的事情。但如今能够如今粉丝见面会的可不仅仅是明星，还有网红。这不，近日，网红林珊珊就举办了一场大型的粉丝见面会，立刻在网上引发了争议。

很多人认为林珊珊是网红不是明星，举办什么粉丝见面会呀？这该不会是蹭明星们的热度吧，真把自己当成明星了呀。但是也有人认为林珊珊虽然是网红，但是人气很旺，微博粉丝高达七百多万，比很多明星的粉丝都多，谁说只有明星才能办粉丝见面会，人家网红走红了，有了大批的粉丝，就不能办一场粉丝见面会吗？

其实，林珊珊刚出道之时，也想进入娱乐圈，当时她是通过选秀出道的。2011年，还是一名学生的林珊珊参加了一场校花、校草比赛，获得了季军。后来还签约了一家经纪公司。

但是娱乐圈这条路真的不太好走，她开始转行做模特儿和网红。这几年网络直播兴起，林珊珊开始在网上卖起了衣服。作为一名网红她还是很成功的。据说林珊珊通过做网红的这几年不仅积攒了大量的粉丝，还积累了大量的财富，奢侈品、豪宅傍身，让人羡慕。

林珊珊的走红自然伴随着很多的非议，最受争议的就是她不断变化的脸，对比林珊珊刚出道之时与现在的照片，的确是判若两人。而身为90后网红的她早在2016年便结婚了，男友大白据说是一名富二代，还是一名典型的高富帅。结婚当天，二人的婚礼便迅速冲上了热搜。如今的林珊珊可谓是婚姻、事业双丰收，看看这大型粉丝见面会吧，她的确是够红了。