娱乐圈恋爱真真假假，假假真真。不知道曝出的恋情到底是真爱还是炒作。而有的明星真的是被感情伤透了曝出再也不想谈恋爱的实情。而有的明星又因为家庭原因，父母离异不在相信爱情，自己也不敢恋爱。太多太多五花八门的例子。就让我们盘点被曝有恋爱恐惧症的明星，你最心疼谁？

1、刘雯

刘雯自爆30多岁了还没有谈过恋爱。曾经参加张一节目和男艺人约会刘雯也是束手束脚害羞的不行。刘雯没谈过恋爱也许不是不想谈恋爱而是真的不敢谈恋爱。这么多年刘雯还是自己一个人生活，不容易啊希望大表姐找到自己的幸福。

2、容祖儿

容祖儿年龄也是到了可以结婚的阶段了，但容祖儿上综艺节目多次说到想结婚却又不敢谈恋爱的心态。容祖儿确实也是不容易的，父母离异，而自己又在娱乐圈打拼多年一个人难免还是需要有男生照顾自己。

3、张静初

张静初可是很多人都喜欢的明星，当其他女艺人都在为了正头条不惜炒作的时候，张静初似乎已经成为了绯闻的绝缘体。可面对现实，张静初确实可以结婚生子了。但对于女艺人来说，敏感缺乏安全感还是有的，可能是因为不敢谈恋爱没有遇到喜欢的所以迟迟没有传出恋情。

4、柳岩

柳岩可是性感出名，身材好到不行。其实柳岩也是一个很努力地姑娘为什么就没有找到一个好的归宿而在一起呢？可能是因为柳岩也怕了吧，怕为对方带来伤害，前段时间柳岩可一直都在被全网黑，稍微一出点毛病大家都会无限放大的喷她。柳岩也心态崩了不敢相信任何人，也不敢谈恋爱了吧。

5、蔡依林

蔡依林本来是幸福的不行，都快跟男友走进婚姻的殿堂了，但那个和蔡依林在一起六年的男朋友锦荣最后还是分手了。被曝当初在一起时锦荣就不断地在酒吧KTV娱乐场所做一些逾越的事情，对蔡依林打击很大。蔡依林曾说不想谈恋爱了，只想好好地工作。

6、费翔

费翔在九十年代的时候非常的火，现在他已经快60岁了还是没有结婚，一直单身是一个人，为什么选择不结婚呢，之前费翔说过曾经被人甩过，加上父母的离异，造成费翔对恋爱结婚的恐惧感，就再也不想结婚恋爱了。

7、毛晓彤

毛晓彤曾经和陈翔的恋情也是沸沸扬扬，可陈翔在毛晓彤出去工作时把另一个女孩子带回家，被毛晓彤抓住现行，毛晓彤之后就连夜搬家和陈翔分手，这件事对毛晓彤打击应该挺大的，这么久了没有新恋情曝出，对恋爱这件事可能都非常的恐惧不在相信爱情了。

8、吴昕