许多演员出演电视剧，只让人深刻的记住了剧中的角色，虽然这证明了该演员的演技很好，但以后的演艺之路还是会因为深刻的角色有点阻碍影响的。对于这样只记得他演过的电视剧人物而不记得真实姓名的人太多太多了。有的出道很多年只让人记住一个角色的演员，你知道有谁吗？

1、胡一菲——娄艺潇

《爱情公寓》的胡一菲可是真的是当代女生最喜欢的角色了，“彪悍的人生不需要解释”名句就是来自胡一菲。这样一个角色能够深刻的让大家记住并且很喜欢的也不多了。

2、孙悟空——六小龄童

《西游记》可是大家从小看到大都不会觉得枯燥无味的电视剧了。孙悟空的角色可是最聪明最厉害的了。剧中打妖怪，保护师傅保护师弟也很勇敢。齐天大圣孙悟空可是小朋友都会很喜欢的角色。大家可能知道美猴王的扮演者叫六小龄童。但不知道他的真名是叫章金莱吧。

3、李云龙——李幼斌

这么多年上映了许许多多的抗日剧，最好看的可能还是《亮剑》了吧。反反复复的看多少遍都不会腻。而《亮剑》中李云龙的扮演者李幼斌可是把这个角色演活了啊。虽然李幼斌也是老戏骨了，是一位大家都很喜欢的老艺术家。但是想起李幼斌出演的影视剧第一时间想到的还会是《亮剑》中的李云龙吧。

4、活佛济公——游本昌

说起来《活佛济公》这部电视剧那可是从小看到大的，只知道“疯和尚”法力无边。在人间救苦救难，打击妖魔鬼怪。对疯和尚的疯癫和活佛济公的强大能力又想也极为深刻。剧中所有的情景都被演活了，仿佛自己本人就是活佛济公一样本色出演。而把这个角色演得活灵活现的演员就是游本昌。

5、容嬷嬷——李明启

李明启老师出演过非常多的电视剧，但让人影响深刻，看一遍就过目不忘的角色应该就是《还珠格格》里的容嬷嬷了。她把容嬷嬷这个角色演得非常到位。导致有人在私底下看见她的时候还往她身上扔鸡蛋。反派角色太容易被人讨厌了，而且观众还不能出戏。

6、洪世贤——凌潇肃

凌潇肃可是因为《回家的诱惑》而大火，网上各种大火的“表情包”也是出自《回家的诱惑》中的洪世贤。洪世贤的经典台词“你好骚啊”一直到现在都被大家吐槽成为梗。而凌潇肃就是洪世贤的扮演者，角色拿捏得十分到位演技也是十足的好啊。

7、吕秀才——喻恩泰

大家可能不知道《武林外传》的吕秀才其实是喻恩泰饰演的吧。在剧中吕秀才的博学多识，文采翩翩知识丰富。其实在戏外喻恩泰也是一位学霸，主持、演戏、导演都样样精通。所以大家都说吕秀才这么经典的角色可能喻恩泰就是本色出演吧。

8、雪姨——王琳

王琳自从出演《情深深雨蒙蒙》中的雪姨之后好像就没有那种让人记忆犹新的角色了。这个雪姨可是让人不能忘啊。在那个年代可算是做尽了坏事。恶毒后妈、势利眼亲妈、都被王琳演出来了。每次看到王琳都能够想到雪姨泼妇骂街的模样，雪姨敲门可是非常经典的片段了。