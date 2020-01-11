有些台湾女星在内地的人气很高，张钧甯就是其中一位。张钧甯给人的感觉是很知性很温柔。她真的很耐看。高圆圆的老公赵又廷曾爱过她呢。张钧甯很自律，她的身材保持得特别好，很多网友称她是运动达人。

国民老公彭于晏都视张钧甯为女神。张钧甯是范冰冰的闺蜜，去年范冰冰生日，娱乐圈中通过微博送祝福的人并不太多，但张钧甯还是为她送上了生日祝福。许多网友都说感觉张钧甯是一位很讲情义的美女。

近些年张钧甯并没有公开承认的恋情，她反倒是作品不断。她主演的《温暖的弦》等电视剧都挺受欢迎的。近段时间张翰和郑爽屡次被传疑似复合了。张钧甯也是张翰的绯闻女友。网上有许多张钧甯和张翰的cp粉。

张钧甯还和唐嫣的前男友邱泽传出过绯闻。当时邱泽表示在追求张钧甯，但许多网友却觉得两人不合适。两人合演的网剧《唐人街探案》正在热播。张钧甯在剧中演的是配角，但她的演技和颜值都让人惊艳。很多观众评论说，张钧甯集颜值和演技于一身。