近年来，在娱乐圈中的许多明星或是凭借超高的颜值，或是凭借精湛的演技，收获了许许多多的粉丝，算得上是体验了一把爆红的感觉。而他们中的许多人，爆红不是没有原因的，其中一点很让人敬佩的是他们爆红后还很低调，想着去沉淀自己，让人不由得为之动容。那么接下来，就让我们来盘点下爆红后却很低调的八大明星，看看你最喜欢谁？

1、李现

李现凭借《亲爱的，热爱的》里的“韩商言”一角，成为万千少女心目中的“现男友”。虽说是出道八年后才爆红，但李现并没有浮躁，反而很低调，愿意沉淀自己，用实力和作品说话，做好一位演员。

2、肖战

提到2019年一炮而红的明星，许多人都会想到肖战。《陈情令》里的“魏无羡”，让他一举成为万众瞩目的顶级流量，但他本人却看得很透彻，认为只有不断进步，才能脚踏实地，得到认可。

3、任嘉伦

不论是在之前的《大唐荣耀》里，还是在最近热播的《锦衣之下》中，任嘉伦都凭自己精湛的演技而受到观众们的喜爱。不过他戏外就像普通人一样正常的娶妻生子，将私生活和工作分得很清。

4、彭小苒

《东宫》里的红衣“小枫”，让彭小苒成为了许多观众心中最意难平的白月光。可尽管如此，她也保持着一贯低调的作风，从不炒作，一心好好拍戏。

5、白宇

白宇在《镇魂》播出前，就一直是实力派低调小生的形象，哪怕凭借《镇魂》爆红了，他也没有因此骄傲，反而更低调用心对待每一部戏，值得称赞。

6、朱一龙

和白宇一样，朱一龙也是凭借《镇魂》爆红的，也同样在爆红后不骄不躁，低调拍戏，，面对爆红沉稳淡定，只致力于给观众留下经典的角色形象。

7、林一

相信许多人都是通过《致我们暖暖的小时光》认识林一的，他在剧中饰演的“顾末易”这一角色可谓是一绝，被无数观众们喜爱，让他一举成名。不过林一本人倒是难得低调的新晋小生，让人好感倍增。

8、陈星旭

《东宫》里的“李承鄞”让人又爱又恨，戏外陈星旭却是个低调努力的阳光男孩，不拍戏的时候佛系得不行，而且很宠粉，这样的男孩谁不爱啊。