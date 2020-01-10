不久前，朱丹在一次颁奖典礼叫错了好几个明星的名字引起网友吐槽，一句sorry被大家当成嘲笑对方的梗。近日朱丹又在录节目时叫错马思纯的名字，旁边嘉宾都目瞪口呆被朱丹这一举动吓到了。而这样屡次口误还不改，不断上节目不断出错的主持人恐怕也只有朱丹了。

但朱丹好像不当回事，还综艺节目吐槽自己的错误。说“天下我最棒”但网友不买账的，说一个专业的主持人一错再错就一定要认识自己的错误得改改了。不得不说朱丹的 心 理素 质是 真强啊，娱乐圈还有哪些心理素 质 超强 的明 星？

1、杨幂

杨幂早期不温不火时在娱乐圈还算行。可越到后面人气越高，黑料也不断了。什么打手机，耍大牌，还说杨幂没演技，这么多年一直都是负面新闻不断，要不是杨幂 心 理素 质强 大估计也撑不下去了。

2、郑爽

郑爽可是经历过了全网黑的境地。因为和张翰恋情分手导致两边的粉丝在互相撕对方的黑料。而又因为郑爽的不自信去整容，也没有被大家所喜欢反而说没有以前漂亮。后面郑爽的放飞自我，抽烟啊，喷黑粉啊，导致郑爽也是越来越极端敏感，现在的爽妹子还是在努力的工作的，还是有不少人喜欢她。

3、杨颖

杨颖没演技可是大家公认了的，有网友说杨颖哪都好只要不演戏。曾经杨颖出演《孤芳不自赏》时，没大家可骂的不行，抠图啊，没表情啊，不会演戏啊都出来了。对专业演员来说抠图可是大忌啊。虽然杨颖长得挺漂亮的，上综艺节目也很努力可就因为杨颖演技不行这事一直会被无限放大，希望杨颖好好努力不只是做花瓶。

4、袁姗姗

袁姗姗是可以成为娱乐圈优秀的榜样。曾经“袁姗姗滚出娱乐圈”这样一个话题一直在热搜榜。而大家说“讨厌袁姗姗的原因就是没有原因”这样被大家所讨厌的女艺人也是少之又少吧。但袁姗姗也是靠着自己强大的心理素质不断地变优秀。练出了马甲线在微博分享自己的日常，现在也被大家称为马甲线女王。

5、李小璐

李小璐和贾乃亮的事情大家都是知道的，在事情一发生时李小璐就辟谣说没出轨，可在今年出轨视频流出还有和男方亲亲的视频简直让人不敢相信。但在李小璐的世界里这件事好像没有发生过一样，依然晒出自己的生活照、视频，李小璐心能够想的那么宽真是不容易。

6、陈赫

陈赫也洗白洗的最成功的一位了。前几年被曝出一件和初恋老婆离婚了还带着她上综艺秀恩爱，之后新闻出了不久后就又曝出和女星结婚的事情，大家大骂陈赫为渣男。可陈赫还是依旧上综艺赚钱。现在这件事好像被大家所遗忘而陈赫还是依旧的火。

7、俞灏明

俞灏明曾经在快男出道时也是风靡一时，后因为《一起来看流星雨》也火了，因健康亲和的形象被歌迷粉丝称为“国民弟弟”可之后俞灏明因拍戏意外烧伤，意外退出娱乐圈，复出之后却被大家骂“丑八怪”让他“去死”幸好俞灏明在影视剧中有精湛的演技表现，被导演朋友所认可，现在俞灏明还是在努力的拍戏，让大家所喜欢。

8、张艺兴