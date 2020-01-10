李子柒否认年入1.6亿，文章发布者删文道歉，那她到底赚多少钱？(2020-01-10 14:06:38)
近日，在网上曝出李子柒年收入大概是1.6亿引起热议。有自媒体计算了李子柒的油管分成和网店销售额，再把49%作为他的抽成比例后，最终得出李子柒年收入大概是1.68亿人民币。对此，李子柒所属机构杭州微念科技相关人员出来辟谣表示，这是虚假报道。早前，该自媒体作者将文章删除并向李子柒道歉。可见不实新闻的可怕之处，谣言止于智者。
李子柒的成功也是离不开自己的努力的，她是中国网络短视频创作者，2016年初，她开始拍摄短视频，前期视频从编导、摄像、出演、剪辑都独自完成，作品拍摄灵感是来自 自己在农村生活，衣食住行四个方面展开，作品题材来源于中国人古朴的传统生活，以中华民族引以为傲的美食文化为主线，李子柒把农村田园生活、传统文化和美食结合起来，很容易让人向往和产生共鸣。
李子柒的视频没有太过华丽的词语，而她又讲好了中国的文化。虽然李子柒视频大多数都是在自己默默的干着农活，或者是有几句和奶奶用方言的对话。但是李子柒能够让更多的人了解到中国文化中“世外桃源的生活”。就这种慢节奏的生活方式治愈了太多的快节奏生活的都市人。就连央视主持人白岩松老师都称赞说“李子柒这样的网红，真的少之又少”。
李子柒在全网的粉丝基本上快达到5000万了，而海外粉丝有快900万之多，累计播放量近40亿，李子柒制作的视频好评如潮。成为中国文化对外传播的现象级话题。三农自媒体这么多，为什么只有李子柒？李子柒的视频能打动人，不是高深的讲解，而是原汁原味的呈现中国传统文化和工艺，用镜头记录乡愁。李子柒凭借品质过硬的视频作品，返璞归真的情感共鸣，自己独一无二的人格魅力，一直不断给大家带来正能量，不断扩大影响力。
李子柒也找到了自己赚钱的模式，就仅靠着网站的分成李子柒已经实现了人生的翻转。而近年来实体经济很难，网络平台却很火，李子柒也抓住了这个机会有自己的品牌，能够利用社交平台定向营销，能够带广告，卖流量，而李子柒还推动了星期六，引力传媒的发展。就因为李子柒的推动，星期天能够短时间内股价一路飙升。就凭李子柒一己之力能推动一个品牌的股票上升好几个点也真的是影响力较大的了。
当把一件事做到极致，赚钱也是水到渠成的事，这叫厚积薄发。所以李子柒团队否认了李子柒年收入1,6亿，这么努力的李子柒到底一年能赚多少钱呢？