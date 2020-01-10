近日，在网上曝出李子柒年收入大概是1.6亿引起热议。有自媒体计算了李子柒的油管分成和网店销售额，再把49%作为他的抽成比例后，最终得出李子柒年收入大概是1.68亿人民币。对此，李子柒所属机构杭州微念科技相关人员出来辟谣表示，这是虚假报道。

早前，该自媒体作者

将文章删除并向李子柒道歉。可

见不

实新闻的可怕之处，谣言止于智者。