生活中很多人都有过手滑点错赞的经历吧？女星杨幂甚至因为几次手滑点错赞而被称为“手滑少女”。不过明星是公众人物，多位明星曾因为手滑点赞上热搜。下面我们来看一下手滑点赞引发热议的明星都有谁吧？

1、李湘

李湘也曾主持过《快乐大本营》，而如今谢娜却是湖南台的当家花旦。近日，李湘点赞“谢娜疯婆子”的事情上了热搜。许多网友评论说，李湘应该是手误点的赞吧。

2、秦岚

温柔的秦岚是很多男人心目中的理想型。网上有报道称秦岚曾点赞过吐槽汤唯的微博。或许她是手滑误点的吧，因为她很快又取消了点赞。

3、张雪迎

张雪迎和杨紫的前男友秦俊杰传出过绯闻。张雪迎曾点赞过她和秦俊杰共吃一碗胡辣汤的“暧昧”视频。这事也曾引发网友们热议。后来张雪迎方面称她是手滑点的。

4、甄子丹

甄子丹和吴京都是功夫巨星。据报道，甄子丹曾点赞过吐槽吴京长得丑的微博。不过甄子丹方面否认点赞过这样的微博。

5、杨颖

如今张歆艺过得很幸福。但杨颖点赞过吐槽张歆艺的微博。杨颖和张歆艺曾一起上过综艺节目。许多网友都觉得杨颖应该是手滑误点赞的。

6、霍思燕

许多网友觉得霍思燕很旺夫。据报道，霍思燕曾点赞过吐槽女星黄奕的微博。霍思燕和黄奕在微博对骂的事情也曾引发热议。

7、黄磊

许多网友觉得黄磊是挺聪明的男人。不过据报道他也曾点赞过吐槽谢娜的微博。后来黄磊回应称他当时是手滑点错了。

8、张翰