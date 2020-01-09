在过去的一年里，不少娱乐圈中的内部人士都曾表示“今年的日子并不好过”“观众们对演技的要求越来越高了。”对于观众而言，看到演技高超的作品是人心所向。那些演技好的人得到观众的关注才是娱乐圈应有的发展方向，但事实真的如此吗？

过去的一年里鹿晗携女神舒淇上映了一部“让所有国人不舒适”的电影，他虽然并未拿到天价片酬，但如此尴尬的演技着实还是令这部电影不可翻身。去年无数的“新晋鲜肉”都想来到这红白场中分一杯羹，而近日有一位老戏骨在接受采访的时候竟直言表示：有些担心无戏可拍。这魔幻的现实着实令人感到唏嘘。

这位先生可并非一般人，在港台影视作品中他曾饰演了无数经典的角色。无论是饰演铁木真，还是与刘德华等人合作《天若有情》他的演技总能给人留下非常深刻的印象。在那个星光璀璨的时代里，他甘愿做默默奉献的小绿叶，这种奉献的精神是当今小鲜肉们根本领悟不到的，这就是刘江。

由于演技超群，他在影视作品中还常常饰演超级大反派，他看似正直的外表与人物角色设定之间的冲突更是为作品增添了几分色彩。但随着如今TVB收视率的下滑与实力派明星的流失，港台电视剧已经失去了昔日的黄金地位，再加上国内不少明星的演技越来越能打与小鲜肉挤占市场，这一切都导致刘江失去了出现在荧幕面前的机会。

更加魔幻的是，辉煌时期的刘江曾获得了第46届万千星辉颁奖典礼的杰出演员大奖，这样的成就对于一位TVB演员来说绝对是无上的荣誉。但在访谈中他却尴尬的表示这一切都已经是过去时了。略显落寞的他表示“自己已经好久没有开工了。”

对于一位74岁的老戏骨而言，晚年没有戏可以拍的确非常难受。更令人伤心的是，对待影视行业近乎痴迷的他已经离不开拍戏的生活了。他想要通过访谈向公司证明自己的存在，想要告诉所有人自己依然是那个刘江。一方面TVB出现了严重的演员缺乏状况，而另一方面却是公司不能够满足这些老戏骨想要演戏的想法，由此可见TVB的辉煌已经彻底过去了。

刘老戏骨回想自己年轻时代的生活或许会非常怀念，尽管大部分情况他的戏份都不太多。但他热爱的正是这种忘记一切，专心演戏的感觉。讽刺的是当下某些小鲜肉的行程依然满满，他们不但有大量的商业广告等着拍，还有不少剧组渴望他们前去拍戏，分明是老戏骨的贡献更大一些，但如今大量的机会都被放到了小鲜肉们身上，着实魔幻！