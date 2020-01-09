娱乐圈有句话叫做秀恩爱死的快，很多明星夫妻或者情侣喜欢在各种场合频繁的秀恩爱，尤其是喜欢在各种综艺节目上秀恩爱，但越是这些喜欢秀恩爱的夫妻或者是情侣离婚分手的越快。很多人今天还在秀恩爱，明天分手、离婚的消息便满天飞，真是让人意外。那就来盘点一下上综艺节目秀过恩爱就分手离婚的明星有哪些吧。

1、郑恺与程晓玥

郑恺与程晓玥在恋爱之后便对外公布了，时不时也在网络上秀秀恩爱，两人还曾经参加过一档综艺节目叫做《我们相爱吧》，没想到二人参加完这个节目后不久便分手了。

2、阚清子与纪凌尘

阚清子与纪凌尘作为情侣曾经一起参加过综艺节目《亲爱的客栈》，虽然二人总是喜欢吵吵闹闹，但也有撒狗粮的时候。也是在这档综艺节目之后，二人很快宣布分手。

3、何洁与赫子铭

何洁在事业的上升期嫁给了老公赫子铭，一开始大家都觉得二人是很恩爱的一对，两人曾经参加过综艺节目《为她而战》，没想到不久之后二人便离婚了，而且因为离婚还闹得很不愉快。

4、陈赫与许婧

陈赫在被爆出与张子萱的恋情时，急忙站出来澄清自己已经与妻子许婧离婚了。但就在宣布离婚前夕，二人还参加了《真爱在囧途》这部综艺节目。在节目中大秀恩爱，真是让人大跌眼镜。

5、白百何与陈羽凡

白百何也是在被人爆出出轨之后才承认自己早已经跟陈羽凡离婚了。可就在他们离婚的前一段时间还一起参加了《奔跑吧，兄弟》，二人可没少秀恩爱。

6、李响与孙骁骁

李响与孙骁骁曾经是一对情侣，二人参加过《为她而战》这档综艺，李响甚至在节目中向孙骁骁求婚，没想到二人不仅没结婚，还分手了。

7、曹云金与唐菀

曹云金与唐菀一起去参加了《我家那小子》这档综艺，还在节目中谈论夫妻相处之道。没想到二人结婚没多久便以离婚收场，这速度也是没谁了。

8、王宝强与马蓉