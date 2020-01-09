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盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？

(2020-01-09 09:07:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
2020年，已经到来了。开年才不久，娱乐圈已经发生了不少事情了。一些网友评论说，吃瓜群众挺忙的。下面我们一起来盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？你最关心哪位明星的状况呢？
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
1、汪峰喜得贵子
汪峰喜得贵子的事情可以说是2020年娱乐圈的首个喜讯了。汪峰有两个女儿，章子怡二胎为他生了一个儿子，汪峰总算是儿女双全了。很多明星都表示恭喜汪峰和章子怡！
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
2、郑爽张翰被传疑似复合
早前郑爽和张翰曾被传会再度同台，2020年郑爽和张翰都发了关于新年祝福的微博，两人多次被传疑似复合了。许多cp粉跑到张翰的微博去留言，让他追回郑爽。
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
3、鹿晗直播吃火锅
鹿晗直播吃火锅的事情也曾上热搜。鹿晗没参加跨年晚会，有网友吐槽说鹿晗沦为网红了？他过气了吗？鹿晗看起来胖了一些呢。
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
4、郑爽发声明维权
开年才不久，但郑爽却频繁上热搜。吴宣仪粉丝骂郑爽的事情引来了广泛关注。郑爽方面发声明维权了。很多网友表示支持郑爽的做法。
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
5、迪丽热巴和黄景瑜疑似因戏生情
近日，迪丽热巴被曝疑似和黄景瑜因戏生情。迪丽热巴和黄景瑜可以说是男俊女靓，两人看上去倒是挺般配的，你觉得呢？
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
6、阮经天和宋祖儿传绯闻
阮经天和陈乔恩等女星组过cp。不过近日，他却和宋祖儿传出了绯闻。阮经天比宋祖儿大15岁，两人已经不是第一次传绯闻了。
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
 7、杨紫与王俊凯传绯闻
杨紫和王俊凯都是当红明星，两人曾一起上过综艺节目。媒体曾报道过两人的绯闻。你觉得两人的姐弟恋是真的吗？
盘点2020年开年八大娱乐新闻，看看哪个“瓜”最好吃？
8、贺军翔被曝疑似出轨
贺军翔可以说是2020年第一位被曝疑似出轨的男星了。媒体拍到了贺军翔和某位美女的亲密照，但贺军翔方面否认了出轨的说法。

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