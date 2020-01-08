在娱乐圈中，两家粉丝之间撕逼是常有的事，有时看似八竿子打不到一起的明星，也经常会因为粉丝之间的骂战而引起关联，可谓是粉圈的一大看点。但是，粉丝之间小小的打闹无伤大雅，可一旦上升到家人以及人身攻击，就非常的过分了。那么接下来，就让我们来回顾下近年来的粉丝骂战，看看哪家粉丝最过分？

1、郑爽粉丝vs吴宣仪粉丝

最近，郑爽粉丝与吴宣仪粉丝之间的骂战可谓是闹得沸沸扬扬，本来八竿子打不着的两人，因为一张机场照让双方粉丝开撕，吴宣仪粉丝跑到郑爽爸爸微博下引站，郑爽方也发了律师函回击，双方闹得很不愉快啊。

2、吴宣仪粉丝vs孟美岐粉丝

从《创造101》开始，吴宣仪粉丝和孟美岐粉丝之间的骂战就没有停止过，双方争c位、争人气，闹得不可开交，不过两位漂亮妹妹之间的关系并没有受到影响。

3、杨幂粉丝vs赵丽颖粉丝

同为85后小花，杨幂和赵丽颖之间难免会存在一定的竞争，粉丝之间掀起骂战也是在所难免，有时双方粉丝都有过激行为，还是要注意一些啊。

4、迪丽热巴粉丝vs张艺兴粉丝

迪丽热巴和张艺兴在最新一季的《极限挑战》中有过合作，但双方的粉丝都互看对方不顺眼，哪怕节目结束了也没有停止过对骂。

5、孟美岐粉丝vs杨超越粉丝

尽管孟美岐和杨超越同为火箭少女101的成员，但两位的粉丝并没有和平共处、一致对外，反倒对撕了起来，还曾在某位前辈的直播间里对骂，实在有些不妥。

6、杨紫粉丝vs郑爽粉丝

杨紫和郑爽同为90后小花的佼佼者，私下关系也还不错，但双方粉丝也曾对骂过，争夺谁才是90后小花第一人，女明星之间的争端真是逃不过啊。

7、王俊凯粉丝vs易烊千玺粉丝

虽说是一个组合的成员，但近年来王俊凯和易烊千玺基本上都在独立发展，同年龄段小生粉丝之间有时难免互看不顺眼，有过好几次骂战，闹得不是很愉快。

8、杨超越粉丝vs吴宣仪粉丝