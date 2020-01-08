香港有不少女明星都嫁入了豪门，过着舒服的豪门阔太生活，但这些名气一般都是名气比较大的，比如说李嘉欣。近日有消息爆出，一位TVB的女演员出道多年，一直没什么名气，但她却成功的嫁入了豪门，她就是张韦怡。说起这个名字大家是不是感觉有些陌生呢？但是大家如果看到她的照片立刻就会觉得眼熟，因为在近几年播出的TVB热播剧中，总是会有她的身影。

早在2007年，张韦怡就参加过港姐竞选，很可惜最后她落败了。后来便转战影视圈，先是参加了无线电视的演员训练班，然后进入无线电视也就是TVB开始拍戏。跟很多TVB演员一样，张韦怡参演了很多TVB电视剧，但无一例外她出演的都是些不起眼的小配角，比如护士、公司职员等小人物，就如前一段时间热播的《金宵大厦》，她仅仅是在其中一个单元中出演了一个COSPLAY的角色而已，总是出演这样的角色，当然很难有名气。

不过谁也没想到，这位三十多岁还没出名的女演员竟然是一位豪门阔太太，早在2014年她便嫁给了一位富豪男友。据说这位富豪男友身家过亿，对她也是非常宠爱。结婚后不久张韦怡便为婆家生下一个儿子。

据说张韦怡一家人现在居住在香港的一座面积 2 666多平米豪 宅中 ，家里佣人、司机一应俱全，而且豪宅的面积非常之大，装修也十分豪华。