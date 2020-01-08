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50岁美女演员王璐瑶近照曝光，被传曾爱上万梓良，如今婚姻很幸福

(2020-01-08 09:35:25)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
杨贵妃这个角色可是被不少女演员演绎过，一般来说出演这个角色的女演员最好是身材丰满，容颜靓丽，但圈内能复合这样条件的女演员还真是不多。王璐瑶算是一个，她在电视剧《大唐飞歌》中扮演的杨贵妃被誉为最经典的杨贵妃之一。
50岁美女演员王璐瑶近照曝光，被传曾爱上万梓良，如今婚姻很幸福
王璐瑶出演的杨贵妃的确是雍容华贵，美艳无双。而在此之前王璐瑶便是圈内有名的古装美人，她特别适合出演古装美女。王璐瑶原本是一名文工团的舞蹈演员，后来转战影视圈成为了一名演员。
50岁美女演员王璐瑶近照曝光，被传曾爱上万梓良，如今婚姻很幸福
1991年，电视剧《雪山飞狐》开拍，王璐瑶有幸在这部剧中出演苗若兰这个角色。当时这部《雪山飞狐》可是红遍了全国，而王璐瑶也因为苗若兰这个角色而彻底走红。王璐瑶扮演的苗若兰不仅漂亮而且灵动十足，不仅大陆的观众们喜欢，连台湾的观众们对于这个女孩也是印象深刻。就这样适合古装扮相的王璐瑶开始尝试各种古装角色。
50岁美女演员王璐瑶近照曝光，被传曾爱上万梓良，如今婚姻很幸福
网上曾爆料，在王璐瑶事业蒸蒸日上的时候，她认识了台湾演员万梓良，两人在一起拍戏，竟然日久生情。但此时的万梓良是有家室的，他的妻子恬妞也是台湾一位很有名气的演员。二人因为王璐瑶的介入不得闹起了离婚。
50岁美女演员王璐瑶近照曝光，被传曾爱上万梓良，如今婚姻很幸福
就这样王璐瑶成为了别人眼中的小三，顶不住压力的她终于选择斩断情丝，回归正常的生活。后来王璐瑶有了家庭与孩子，也一直在娱乐圈拍戏。已经50岁的她在最近接受采访的时候谈及到了自己，她觉得自己依旧是一个可以接受新鲜事物的人，而且演员应该接受新鲜事物来丰富自己。看得出来，虽然人到中年，但此时王璐瑶气质很优雅，更加的自信与美丽。

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