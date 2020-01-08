杨贵妃这个角色可是被不少女演员演绎过，一般来说出演这个角色的女演员最好是身材丰满，容颜靓丽，但圈内能复合这样条件的女演员还真是不多。王璐瑶算是一个，她在电视剧《大唐飞歌》中扮演的杨贵妃被誉为最经典的杨贵妃之一。

王璐瑶出演的杨贵妃的确是雍容华贵，美艳无双。而在此之前王璐瑶便是圈内有名的古装美人，她特别适合出演古装美女。王璐瑶原本是一名文工团的舞蹈演员，后来转战影视圈成为了一名演员。

1991年，电视剧《雪山飞狐》开拍，王璐瑶有幸在这部剧中出演苗若兰这个角色。当时这部《雪山飞狐》可是红遍了全国，而王璐瑶也因为苗若兰这个角色而彻底走红。王璐瑶扮演的苗若兰不仅漂亮而且灵动十足，不仅大陆的观众们喜欢，连台湾的观众们对于这个女孩也是印象深刻。就这样适合古装扮相的王璐瑶开始尝试各种古装角色。

网上曾爆料，在王璐瑶事业蒸蒸日上的时候，她认识了台湾演员万梓良，两人在一起拍戏，竟然日久生情。但此时的万梓良是有家室的，他的妻子恬妞也是台湾一位很有名气的演员。二人因为王璐瑶的介入不得闹起了离婚。