跨年已经过去了，一年一度的央视春晚马上就要到来了，每年春晚都是最有看头的节目了，家里人吃完团圆饭，就会其乐融融的聚在一起守在电视机旁看春晚。那相对来说比较辛苦的就是能够上春晚的艺人们了，但是这种辛苦是幸福的，下面让我们盘点正在备战春晚的十大明星，你最期待谁？

1、张若昀

张若昀也是实力派演员了，有颜也有实力，事业爱情双丰收可真的是幸福的男艺人了。由于被邀请上春晚近日一直在刻苦排练，据说春晚小品当中还会有热播剧《庆余年》的趣味梗，这还是比较让人期待的了。

2、肖战

肖战在2019年可是大家的国民老公，人气一路飙升。而谢娜呢也是知名主持人，据说肖战和谢娜会在春晚表演小品，还是用四川话演出，很好奇谢娜和肖战会擦出一个怎么样的火花。

3、黄晓明

黄晓明演技身高可一直都是大家吐槽的点，上节目唱英文歌破音也是大家一直嘲笑的梗，得到消息说，黄晓明要上春晚表演小品了，小品里还融入明学文化。希望晓明哥好好表现，不要再让别人吐槽自己了。

4、TFBOYS

TFBOYS也是春晚的常客了，这几年都能够看见三小只，现在TFBOYS也正在备战春晚，三个年轻人能够这么努力也是大家的榜样了，期待今年三小只带来新的作品。

5、陈伟霆

陈伟霆备战春晚，坦言超级开心兴奋。陈伟霆也是舞台风比较燃，比较嗨的艺人了，舞台上的陈伟霆就是独一无二帅气逼人的，正在积极的备战春晚到时候一定也会火爆舞台的。

6、沈腾

沈腾马丽这些自带笑点的春晚常客也有作品，也在积极的筹备中，沈腾就是行走的“笑话”，相信沈腾在春晚给大家带来的表演一定会让大家开怀大笑。

7、杨紫

据说杨紫也在备战春晚，可不知道杨紫会表演一个怎样的节目，杨紫舞台经验足，表演又放得开其实可以跟贾玲或者是潘长江表演一个小品。杨紫人气也是那么的高，要真是这样效果应该还是不错的。

8、张艺兴

张艺兴在19年出的专辑可是在各个平台上大火，如今也在备战春晚，期待张艺兴能够在春晚表演自己的成名曲，舞蹈加唱歌还是帅气的小绵羊啊。

9、胡歌

胡歌的一举一动都备受关注，据说也正在备战春晚，胡歌老干部似的样子会表演什么样的节目呢，要胡歌给大家带来唱歌跳舞这么火爆的表演那就是有看头的了。

10、岳云鹏

岳云鹏现在不只是在德云社，在综艺节目上也是比较有看头的了，现在岳云鹏也在筹备春晚节目，期待岳云鹏的相声，岳云鹏要真的是在春晚上讲相声那也是别有一番风味的了。



